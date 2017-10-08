تصفيات كأس العالم 2018: المغرب يتصدر المجموعة الثالثة وغانا تحتج لدى الفيفا

مصدر الصورة FADEL SENNA Image caption خالد بوطيب سجل 3 أهداف في مرمى الغابون

قاد المهاجم خالد بوطيب منتخب المغرب إلى صدارة مجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدما سجل 3 أهداف في مرمى الغابون.

وأحرز بوطيب الهدف الأول في الدقيقة 38، قبل أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 56، ويسجل هدفه الثالث في الدقيقة 72.

وأصبح رصيد المغرب 9 نقاط من 5 مباريات، ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما بنقطة واحدة على ساحل العاج.

وسيلتقي الفريقان في مباراة حاسمة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتلعب التصفيات الأفريقية لنهائيات كأس العالم في 5 مجموعات يتأهل منها أول كل مجموعة.

وفي مبارايات المجموعة الخامسة، تقدم منتخب غانا باحتجاج إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على أداء حكم المباراة التي جمعته بمنتخب أوغندا وانتهت بالتعادل دون أهداف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption التعادل أنهى حظوظ غانا في التأهل

وسجل الغانيون هدفا في الوقت بدل الضائع عن طريق، رافائيل دوامينا، ولكن الحكم رفضه واحتسب تسللا، وهو ما دفع باتحاد الكرة الغاني إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الفيفا.

وجاء في بيان الاتحاد الغاني: "قدمنا احتجاجا إلى الفيفا مباشرة بعد نهاية المباراة، في ملعب مانديلا في كامبالا، فقد حرم الحكم السيد بنيت ومساعداه منتخب غانا من هدف صحيح في الدقيقة 93 من المباراة، بينت صور الإعادة في التلفزيون أنه هدف شرعي، كما حرم الحكم غانا من ضربة جزاء في الشوط الثاني، عندما تعرض لاعب وسط الميدان الغاني فرانك أتشامبونغ إلى العرقلة في منطقة الجزاء".

وأضاف البيان إن: "هذه القررات وقرارات أخرى اتخذها حكم المباراة دفعت الاتحاد الغاني لكرة القدم إلى الطلب من الاتحاد الدولي النظر في أداء الحكم".

وينهي التعادل حظوظ غانا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، ولكن أوغندا تتمنى أن تتفوق الكونغو على مصر الأحد لتبقي على حظوظها في حجز تذكرة إلى نهائيات كأس العالم.

وسيتأهل المنتخب المصري إلى النهائيات قبل مباراته الأخيرة إذا فاز على الكونغو.