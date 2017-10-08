"التحدي العالمي للطاقة الشمسية" في دورته الثلاثين
تتنافس فرق من أنحاء العالم في سباق للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في أستراليا.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
بدأت سيارات تعمل بالطاقة الشمسية من 30 دولة بشتى أنحاء العالم سباقا يقام مرتين سنويا، تقطع فيه مسافة 3000 كيلومتر من داروين بشمال أستراليا إلى أديليد في الجنوب. وهذه هي الدورة الثلاثين في تاريخ السباق.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
وتتكون الفرق المشاركة في مسابقة "التحدي العالمي للطاقة الشمسية"، من طلاب بنوا سياراتهم بأيديهم.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
أجرى المشاركون اختبارات قيادة قبل انطلاق المنافسة يوم السبت.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
وكان فريق "بانش باور تراين" البلجيكي أول المنطلقين، وحقق سرعة بلغت 83 كيلومترا في الساعة.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
ويخضع المتنافسون لقواعد محددة. ويقول المنظمون "استنادا إلى نظرية مفادها أن السياراة التي تبلغ قدرتها 1000 وات تقطع المسافة في 50 ساعة، يُسمح للسيارات بتخزين طاقة مقدارها خمسة كيلووات، وهو ما يساوي 10 في المئة من الرقم النظري. أما باقي الطاقة المطلوبة، يجب أن تأتي من الشمس، أو الطاقة الناجمة عن حركة السيارة".
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
بمجرد انطلاق الفرق المشاركة في السباق من مدينة داروين، يكون عليها أن تقطع أطول مسافة ممكنة حتى الخامسة مساء. بعدها تقوم الفرق بالتخييم في الصحراء، بغض النظر عن موقعها. ويجب أن تعتمد الفرق على الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتها.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
هناك سبع نقاط فحص إلزامية تمر بها السيارات المتسابقة على طول مسار السابق.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
في نقاط الفحص، يسمح فقط بالصيانة البسيطة للسيارات مثل ضبط ضغط الهواء في الإطارات، وإزالة أي شوائب عالقة بالسيارة.
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ALLSPORT/GETTY IMAGES
يقسم المتسابقون إلى ثلاث فئات؛ فئة التحدي، فئة الطوف، وفئة المغامرة. ومن المرجح أن يصل الفريق الأسرع إلى أديليد الخميس المقبل.
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