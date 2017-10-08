"التحدي العالمي للطاقة الشمسية" في دورته الثلاثين

ويخضع المتنافسون لقواعد محددة. ويقول المنظمون "استنادا إلى نظرية مفادها أن السياراة التي تبلغ قدرتها 1000 وات تقطع المسافة في 50 ساعة، يُسمح للسيارات بتخزين طاقة مقدارها خمسة كيلووات، وهو ما يساوي 10 في المئة من الرقم النظري. أما باقي الطاقة المطلوبة، يجب أن تأتي من الشمس، أو الطاقة الناجمة عن حركة السيارة".