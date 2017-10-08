"التحدي العالمي للطاقة الشمسية" في دورته الثلاثين

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

تتنافس فرق من أنحاء العالم في سباق للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في أستراليا.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    بدأت سيارات تعمل بالطاقة الشمسية من 30 دولة بشتى أنحاء العالم سباقا يقام مرتين سنويا، تقطع فيه مسافة 3000 كيلومتر من داروين بشمال أستراليا إلى أديليد في الجنوب. وهذه هي الدورة الثلاثين في تاريخ السباق.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    وتتكون الفرق المشاركة في مسابقة "التحدي العالمي للطاقة الشمسية"، من طلاب بنوا سياراتهم بأيديهم.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    أجرى المشاركون اختبارات قيادة قبل انطلاق المنافسة يوم السبت.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    وكان فريق "بانش باور تراين" البلجيكي أول المنطلقين، وحقق سرعة بلغت 83 كيلومترا في الساعة.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    ويخضع المتنافسون لقواعد محددة. ويقول المنظمون "استنادا إلى نظرية مفادها أن السياراة التي تبلغ قدرتها 1000 وات تقطع المسافة في 50 ساعة، يُسمح للسيارات بتخزين طاقة مقدارها خمسة كيلووات، وهو ما يساوي 10 في المئة من الرقم النظري. أما باقي الطاقة المطلوبة، يجب أن تأتي من الشمس، أو الطاقة الناجمة عن حركة السيارة".

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    بمجرد انطلاق الفرق المشاركة في السباق من مدينة داروين، يكون عليها أن تقطع أطول مسافة ممكنة حتى الخامسة مساء. بعدها تقوم الفرق بالتخييم في الصحراء، بغض النظر عن موقعها. ويجب أن تعتمد الفرق على الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتها.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    هناك سبع نقاط فحص إلزامية تمر بها السيارات المتسابقة على طول مسار السابق.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    في نقاط الفحص، يسمح فقط بالصيانة البسيطة للسيارات مثل ضبط ضغط الهواء في الإطارات، وإزالة أي شوائب عالقة بالسيارة.

  • سباق سيارات شمسية ALLSPORT/GETTY IMAGES

    يقسم المتسابقون إلى ثلاث فئات؛ فئة التحدي، فئة الطوف، وفئة المغامرة. ومن المرجح أن يصل الفريق الأسرع إلى أديليد الخميس المقبل.

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