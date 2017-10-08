مصر في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990

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تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بعد فوزه على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

أحرز محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي هدفي مصر في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

ويعود المنتخب المصري إلى منافسات كأس العالم بعد غياب 27 عاما إذ كانت آخر مشاركة له في البطولة في مونديال ايطاليا عام 1990.

ويعد المنتخب المصري ثاني منتخب افريقي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم كما أنه ثاني منتخب عربي يتأهل لمونديال روسيا بعد منتخب السعودية.