من هو محمد صلاح الذي قاد منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرز صلاح هدفي المنتخب المصري في مباراته مع الكونغو

لم يكن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح قد ولد حين لعب منتخب بلاده آخر مرة في نهائيات كأس العالم عام 1990.

لكن صلاح، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، حقق حلما انتظره المصريون لأكثر من ربع قرن، إذ أحرز هدفي منتخب بلاده في المباراة التي جرت الأحد مع منتخب الكونغو، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ليتأهلوا إلى مونديال 2018 في روسيا.

ويلعب صلاح حاليا في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تمت في يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 39 مليون استرليني، قادما من نادي روما الإيطالي.

رحلة الاحتراف

بدأ محمد صلاح، وهو من مواليد عام 1992، حياته الكروية في نادي المقاولون العرب المصري، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق عام 2010.

ولم ينضم صلاح إلى صفوف أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بل انتقل إلى فريق بازل السويسري عام 2012، واختير كأحسن لاعب في الدوري السويسري عام 2013.

وفي عام 2014 انتقل صلاح من بازل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، مقابل 11 مليون استرليني.

مصدر الصورة AFP Image caption اتسمت مباراة مصر مع الكونغو بالإثارة وشهدت تقلبا في النتيجة

لكن صلاح لم يشارك بشكل أساسي مع تشيلسي سوى في ست مباريات فقط، قبل أن يعيره النادي الإنجليزي إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، ومنه إلى روما في 2015 والذي قرر ضم صلاح نهائيا مقابل 15 مليون استرليني.

وساعد صلاح نادي روما في تحقيق نتائج جيدة بالدوري الإيطالي والحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا في 31 مباراة في الدوري.

وانتقل اللاعب إلى ليفربول الإنجليزي، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن، وأحرز 6 أهداف خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق، منذ أن انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

جوائز

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016، في حفل جوائز "غلوب سوكر"، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان صلاح قد احتل المركز 65، في قائمة أفضل مئة لاعب في العالم لعام 2016، التي أعلنت عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما اختارته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم في 2016.

وكان صلاح ضمن القائمة الأولية، التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016، قبل أن يستبعد من القائمة النهائية.

وقاد صلاح المنتخب المصري للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون، بعد غياب الفراعنة عن المسابقة في آخر ثلاث دورات، لكن مصر خسرت المباراة النهائية أمام الكاميرون.

وأخيرا نجح صلاح في قيادة منتخب مصر، للفوز في أربع مباريات من بين خمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا، ليتصدر الفريق المجموعة برصيد 12 نقطة ويحجز مقعدا في مونديال روسيا 2018.