السيسي يمنح لاعبي منتخب كرة القدم المصري ومدربهم مكافآت مالية

مصدر الصورة Empics Image caption تأهل المنتخب المصري لكرة القدم بعد إحراز مهاجم ليفربول محمد صلاح هدفه الثاني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكافأة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بقيمة 85 ألف دولار بعد التأهل لنهائيات كأس العالم التي من المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل.

وفاز المنتخب المصري لكرة القدم على منتخب الكونغو الوطني بهدفين مقابل هدف واحد الأحد الماضي، ما يؤهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق المصري للنهائيات منذ عام 1990.

وأعلن الرئيس المصري عن هذه المكافأة الاثنين أثناء لقائه بلاعبي الفريق ومديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال كوبر: "ربما لم نظهر أداء رائعا، لكننا وصلنا إلى نهائيات كأس العالم، وهو أهم شيء بالنسبة لنا."

وأشاد السيسي بأداء مهاجم الفريق محمد صلاح الذي سدد ضربة الجزاء التي كانت سبب الفوز رغم معاناته من إصابة في الوقت بدل الضائع بعد إحراز الهدف الأول.

وقال السيسي: "أنا فخور باللاعبين، لكني أشعر بقدر أكبر من الفخر بمحمد صلاح الذي تصدى لضربة الجزاء في وقت حرج."، وأشاد بالمدير الفني كوبر قائلا: "أشكر المدير الفني كوبر الذي حقق لنا أحلامنا."

ويتطلع صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال صلاح: "نحن مصرون على أن نجعل بلادنا وقارتنا مفخرة لنا في روسيا."

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لقيادتي الفريق المصري إلى كأس العالم بعد 28 سنة وإسعاد مئة مليون مواطن."

وفازت مصر برقم قياسي من ألقاب كأس الأمم الإفريقية، إذ حصلت على اللقب سبع مرات، لكنها لم تتأهل لنهائيات كأس العالم سوى مرتين منذ انطلاق البطولة عامي 1934 و1990.