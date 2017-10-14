وصف غوارديولا لتوتنهام بأنه "فريق هاري كين" أمر "مهين"

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل كين (يسار) 11 هدفا في سبع مباريات لفريقه خلال الموسم الحالي

قال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن تعليقات بيب غوارديولا، نظيره في مانشستر سيتي، عن اعتماد توتنهام على المهاجم هاري كين "مهينة للغاية" و"مؤسفة".

ووصف غوارديولا في وقت سابق توتنهام بأنه "فريق هاري كين"، وذلك أثناء حديث عن منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين 11 هدفا في سبع مباريات لفريقه خلال الموسم الحالي.

وأضاف بوتشيتينو أن "(غوارديولا) كان جزءا من مسيرة نجاح كبيرة في برشلونة، ومع ذلك لم أقل إنه فريق ليونيل ميسي".

ودرّب بوتشيتينو فريق إسبانيول الإسباني في الفترة من 2009 حتى 2012، حين كان غوارديولا مديرا فنيا لفريق برشلونة.

ومن جهته، قال غوارديولا إن المدير الفني الأرجنتيني فهم تعليقاته على نحو خاطئ، وأنه لم يقصد على الإطلاق أن يحقّر من شأن توتنهام.

واعتبر غوارديولا (46 عاما) أن فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد هما منافساه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة الأول، حامل اللقب، على أرضه بملعب ستامفورد بريدج.

وأضاف غوارديولا "نشاهد مرة أخرى فريق هاري كين يسجل يوميا هدفين أو ثلاثة أهداف".

وقال بوتشيتينو (45 عاما) إن غوارديولا كان متأثرا بفوز فريقه على تشيلسي، وأضاف مازحا أنه جاهد كي "يحافظ على مركزه ويكون رجلا مهذبا".

ومضى المدير الفني لتوتنهام، قائلا "لم يكن لتعليقاته أي تأثير علي، لكن في الحقيقة كانت مهينة لكثيرين".

وتابع "كل شخص يستحق أن يحصل على التقدير المناسب. عندما يسمع الكثيرون هذه الكلمات، يكون الأمر مؤسفا، ويعتبر أمرا غريبا للكثير من اللاعبين هنا، وفي حالتي، لم آخذ التعليقات على محمل سيء".

وقال بوتشيتينو "لم يكن الأمر مهينا لي (شخصيا). بالنسبة للكثيرين كان أمرا لا داعٍ له. لكن نحن في حاجة إلى المضي قدما".

وفي وقت لاحق، رد غوارديولا، قائلا إنه يعتقد أن بوتشيتينو قد "ارتكب خطأ".

وأضاف غوارديولا "لم أكن أبدا خلال مسيرتي مهينا لأحد".

وتابع "عندما قلت فريق هاري كين كان ذلك لأن هاري كين سجل كثيرا من الأهداف، وأنا أعي تماما أن توتنهام ليس هاري كين فقط".

وقال "أعتقد أن أكثر الأشخاص تقديرا لطريقة لعب توتنهام، خلال الموسم الماضي، كان أنا".

وتابع "توتنهام واحد من أفضل الفرق. لذلك، أنا في الحقيقة حزين إذا كان بوتشيتينو قال هذا".