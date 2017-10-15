تصفيات كأس العالم: إيريك بيلي يغيب عن اللقاء الحاسم مع المغرب

مصدر الصورة Getty Images Image caption إيريك بيلي، 23 عاما، حصل على إنذارين في تصفيات كأس العالم 2018

يغيب مدافع ساحل العاج المخضرم، إيريك بيلي، عن مباراة منتخب بلاده الحاسمة أمام المغرب في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وعُلقت مشاركة نجم مانشستر يونايتد في المباراة المقرر إقامتها في أبيدجان بعدما حصل على الإنذار الثاني في المباراة أمام مالي في باماكو يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد اتحاد كرة القدم في ساحل العاج أن بيلي، الذي حصل على إنذاره الأول في مباراة الفريق التي فاز بها 3-0 أمام الغابون في سبتمبر/ أيلول، سيمنع من اللعب لحصوله على بطاقتين.

ويتفوق منتخب المغرب بفارق نقطة واحدة على منتخب ساحل العاج في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. وسيخوض البلدان مباراة حاسمة لانتزاع بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة في الجولة الأخيرة الشهر الماضي.

ويتعين على ساحل العاج، التي أحرزت كأس الأمم الأفريقية 2015 تحت إشراف هارفي رينارد المدرب الحالي للمنتخب المغربي، أن تفوز بالمباراة كي تتأهل للمرة الرابعة على التوالي لكأس العالم.

ويسعى المنتخب المغربي، الذي لا يحتاج سوى إلى التعادل، للظهور في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1998، عندما خرج من دور المجموعات.

وفي عام 1986، كان المغرب أول دولة أفريقية تفوز في مجموعة بكأس العالم وتبلغ الدور الثاني من البطولة.

وإلى جانب التأهل لكأس العالم في عام 1986، وصل بطل أفريقيا لعام 1976 إلى مرحلة المجموعات في مونديالي 1970 و1994.