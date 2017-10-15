ماريا شارابوفا تحرز أول لقب بعد انتهاء الحظر

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تُوجت الروسية ماريا شارابوفا، بلقب بطولة تيانجين المفتوحة للتنس للسيدات بعد فوزها على نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالنكا بمجموعتين متتاليتين في المباراة النهائية.

ويذكر أن ذلك اللقب هو الأول للمصنفة العالمية الأولى السابقة والحاصلة على لقب البطولة الكبرى (غراند سلام) لخمس مرات، بعد منعها من اللعب لمدة 15 شهرا.

وهذه هي المباراة السابعة للروسية، البالغة من العمر 30 عاما، منذ عودتها إلى الملاعب فى أبريل/نيسان من الحظر المفروض منذ 2015.

وكانت مباراة الأحد هو النهائي الذي تخوضه سابالنكا، 19 عاما، طوال مسيرتها في تنس المحترفات، وبذلك الفوز تصبح شارابوفا هي المصنفة 57 عالميا.

وكانت شارابوفا أوقفت عن اللعب لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها عقار ميلدونيوم، بيد أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خفضت العقوبة لاحقا.

ورفضت مشاركة اللاعبة الروسية خارج التصنيفات في بطولة فرنسا المفتوحة، ثم منعتها الإصابة من المشاركة في بطولة ويمبلدون لكنها لعبت خارج التصنيفات، أو ما يطلق عليه "وايلد كارد" في قوانين مباريات لعبة التنس، في الجولة الرابعة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة قبل أن تهزمها اللاعبة اللاتفية انستاشيا سيفاستوفا.

وعادت شارابوفا إلى الملاعب في 26 أبريل/نيسان بعد يومين من بدء بطولة جائزة بورش الكبرى في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وكانت آخر مباراة احترافية خاضتها شارابوفا في بطولة استراليا المفتوحة عام 2016، حيث فشلت في اجتياز اختبار تناول المنشطات.

وظلت شارابوفا تتعاطى عقار ميلدونيوم لفترة طويلة، وتقول إنها لم تكن تعرف أنه قد أضيف الى قائمة العقارات الممنوع تناولها بالنسبة للرياضيين في مطلع 2016.

وميلدونيوم دواء لأحد أمراض القلب، يعرف أيضا باسم ميلدرونيت، وقد وضع على قائمة العقاقير المحظورة في 1 يناير/ كانون الثاني 2016.

وقد وجدت محكمة التحكيم الرياضي في الاستئناف أنها لم تكن تتعاطى العقار وهي على علم بأنه محظور، فخفضت فترة الحظر عليها إلى 15 شهرا.