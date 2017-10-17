نور الطيب وعلي فرج صاحبا أول لقب رياضي عالمي لزوجين

مصدر الصورة PSA Image caption نور الطيب وعلي فرج، اول زوجين يحصلان على نفس الللقب الرياضي العالمي في نفس اليوم في تاريخ الرياضة

فاز علي فرج ونور الطيب، حامل لقب البطولة الأمريكية المفتوحة للأسكواش ليكونا بذلك أول زوجين يحصلان على نفس اللقب الفردي في تاريخ الألعاب الرياضية.

وهزمت نور الطيب رنيم الوليلي 3-2 في نهائي بطولة البطولة الأمريكية المفتوحة للأسكواش - نساء السبت الماضي.

ولم تكد تمر ساعات قليلة حتى فاز علي فرج على محمد الشوربجي 3-0 في نهائي البطولة المفتوحة للرجال.

بذلك تمكن الزوجان من إحراز أول لقب عالمي لهما منذ زواجهما العام الماضي.

وقالت نور الطيب: "توجهت بعصبية لمشاهدته وهو يلعب بعد نهاية مباراتي."

وأضافت: "إنه حلم، كنت أشاهده يعمل بجد، ما يجعلني أشعر بطعم خاص لحصولنا على أول لقب عالمي ونحن معا."

وقال فرج: "لم نكن نطمع في أسبوع أفضل من هذا، وأتنى أن يكون الأول بين أسابيع كثيرة سعيدة ونحن معا."

وبينما هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها زوجان رياضيان على نفس اللقب الفردي في نفس اليوم، أصبح اللاعبان المصريان علامة في تاريخ الرياضة.

وفاز الزوجان البريطانيان غابي وكريس آدكوك، لاعبا كرة الريشة، بعدة ألقاب متنوعة عام 2014 في بطولة ألعاب الكومنويلث، والبطولة الأوروبية لكرة الريشة هذا العام.

وأًصبح لاعبا الهوكي هيلين وكايت ريتشاردسون أول زوجين يحصلان على ميداليتين ذهبيتين لصالح بريطانيا في أولمبياد ريو ديجنييرو العام الماضي. منذ حصول البحاران كيرل ودورثي رايت عام 1920.

كما فاز الزوجان جيسون ولورا كيني، صاحبا أكبر إنجازات أوليمبية في بريطانيا، بميداليتين ذهبيتين في نفس اليوم (16 أغسطس/ آب 2016) في أاولمبياد ربو ديجنيرو ثم تزوجا في بعد ذلك بشهر واحد.