دوري أبطال اوروبا: ليفربول يكتسح ماريبور وريال مدريد يتعادل مع توتنهام

مصدر الصورة Reuters Image caption محمد صلاح يحتفل مع فيرمينو بتسجيل الهدف الثالث لليفربول

تمكن ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز ساحق على مضيفه السلوفيني ماريبور ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري المجموعات بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وتقدم البرازيلي فيرمينو من إدراك الهدف الاول من تمريرة من المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من المباراة ثم اتبعه مواطنه كوتينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 19 سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه ثم سجل الرابع لفريقه والثاني له في المباراة في الدقيقة 40 وبعدها أضاف فيرمينو الخامس وتشامبرلين الهدف السادي قبل أن يختم أرنولد أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي مسجلا الهدف السابع للريدز.

وفي نفس المجموعة سحق سبارتاك موسكو ضيفه الإسباني أشبيلية بخمسة اهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتائج في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 5 نقاط يليه سبارتاك موسكو بنفس الرصيد بينما يقبع أشبيلية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم ماريبور بنقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

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وفي المجموعة الثامنة خطف توتنهام الإنجليزي صدارة المجموعة من ريال مدريد الإسباني بعدما تعادل الفريقان في العاصمة الإسبانية بهدف لكل منهما.

تقدم توتنهام في الدقيقة 28 بهدف سجله فاران مدافع ريال مدريد في مرماه بالخطأ لكن نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو أدرك التعادل في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة وخطف توتنهام صدارة المجموعة من الريال بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط وهو نفس رصيد الفريق الإسباني لكن توتنهام يتفوق بفارق لعبه على أرض منافسه حيث يتساوى الفريقان في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة برصيد سع أهدف في شباك الفرق المنافسة واستقبلت شباك كل منهما هدفين.

المجموعة السادسة

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أما مانشستر سيتي فحقق ثلاث نقاط كاملة أمام ضيفه الإيطالي نابولي بعدما فاز عليه في ملعب الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الاول في الدقيقة التاسعة ثم عزز غابرييل خيسوس بالهدف الثاني في الدقيقة 13 أما هدف الشرف للضيوف فسجله أمادو دياوارا في الدقيقة 73.

وفي نفس المجموعة فاز شاختار دونتيسك الاوكراني على مضيفه الهولندي فاينورد روتردام بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم أصحاب الاوض بهدف عن طريق برغيوس في الدقيقة 8 ثم ادرك شاختار التعادل في الدقيقة 24 عن طريق إينيسيو قبل ان يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 54.

وبذلك يواصل مانشستر سيتي الذي يتولى تدريبه الإسباني بيب غوارديولا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وهي العلامة الكاملة حتى الآن بينما يليه الفريق الأوكراني شاختار دونتيسك برصيد 6 نقاط ثم نابولي الإيطالي برصيد 3 نقاط واخيرا فاينورد الهولندي دون نقاط من ثلاث مباريات.

بشكتاش يعود

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وفي المجموعة السابعة واصل بشكتاش التركي تألقه في مسابقة هذا الموسم بالفوز الثالث على التوالي ليصل إلى النقطة التاسعة بعدما تغلب على مضيفه الفرنسي موناكو بهدفين مقابل هدف.

تقدم فالكاو في الدقيقة 30 لموناكو لكن جنك طوسون لم يصبر سوى 4 دقائق فقط حتى يدرك التعادل لبيشكتاش ثم عاود اللاعب نفسه التسجيل في الدقيقة 54 ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وفي نفس المجموعة حقق لايبزيغ الألماني الفوز على ضيفه بورتو البرتغالي بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتائج يتصدر بيشكتاش المجموعة برصيد 9 نقاط يليه لايبزيغ بأربع نقاط ثم بورتو بثلاث نقاط وأخيرا موناكو بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن تجرى الأربعاء مباريات نفس الجولة لفرق المجموعات الأربع الاولى وأبرزها مباريات تشيلسي أمام ضيفه روما وكاراباكا أمام اتليتكو مدريد وبنفيكا ضد مانشستر يونايتيد بينما يستضيف برشلونة بطل اليونان أوليمبياكوس أما بايرن ميونيخ فيستقبل سيلتيك الإسكتلندي.