مصدر الصورة EPA Image caption أزبيلكويتا يحتفل مع مشجعي الفريق بالهدف الثالث لتشيلسي

تمكن تشيلسي من تحقيق فوز صعب على ضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة ومانشستر يونايتيد صاحب المركز الثاني.

تقدم الإسباني بيدرو لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بسهولة لحامل اللقب لكن دوكوري لاعب واتفورد سجل هدف التعادل في الدقيقة 47.

وبعد دقيقتين فقط قلب بيريرا الطاولة على أصحاب الأرض مسجلا الهدف الثاني لواتفورد.

وكثف تشيلسي هجومه للعودة بالنتيجة وبالفعل أدرك باتشاويي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

واستمر كفاح تشيلسي حتى الدقيقة 87 حين أدرك أزبيلكويتا هدف التقدم لتشيلسي وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عاد باتشاويي لإضافة هدفه الثاني والرابع لأصحاب الأرض.