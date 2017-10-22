الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام "يعمق جراح" ليفربول والأرسنال "يسحق" إيفرتون

مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام

تمكن توتنهام هوتسبير من تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام ضيفه ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وافتتح هاري كين التسجيل مبكرا باستغلال أخطاء الدفاع في ليفربول ليسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة.

ثم عزز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بالهدف الثاني في الدقيقة 12 مستغلا خطأ لوفرين الثاني وهو اللاعب الذي أهدى توتنهام هدفين مبكرين بخطأين في إبعاد الكرة بالرأس.

في الدقيقة الرابعة والعشرين أعاد محمد صلاح الأمل لليفربول بتسجيل هدف من هجوم مرتد سريع لكن مدافع ليفربول الكاميروني ماتيب رفض ذلك وأهدى ديلي ألي لاعب توتنهام كرة مهدها له بالرأس على حدود منطقة الجزاء ليسدد ألي في المرمى مسجلا الهدف الثالث لتوتنهام قبل نهاية الشوط الاول مباشرة.

في الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الرابع لأصحاب الأرض من خطأ مدافعي ليفربول في إبعاد الكرة من ركنية.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الثالث وبالتساوي في عدد النقاط مع مانشستر يونايتيد صاحب المركز الثاني.

ويقبع الفريقان على بعد 5 نقاط من صاحب الصدارة مانشستر سيتي.

أما ليفربول فيسجل واحدة من أسوأ انطلاقاته في المواسم الأخيرة إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.

الأرسنال

مصدر الصورة PA Image caption أوزيل يسجل الهدف الثاني لأرسنال

أما الأرسنال فحقق فوزا ساحقا على مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تقدم واين روني لأصحاب الأرض في الدقيقة لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 40 بواسطة مونريال قبل أن يعزز مسعود أوزيل بالهدف الثانث في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 74 سجل لاكازيت الهدف الثالث للأرسنال لتستمر النتيجة حتى الوقت بدل الضائع حين سجل أرون رامزي الهدف الرابع في الدقيقة 91 ثم عاد إيفرتون لتسجيل هدف ثان بواسطة اللاعب عمر نياسيه قبل أن يختتم التشيلي أليكسي سانشيز أهداف المباراة مسجلا الهدف الخامس للأرسنال في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة رفع الأرسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وبنفس رصيد النقاط لتيلسي صاحب المركز الرابع.

أما إيفرتون فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.