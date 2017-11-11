جمهور بي بي سي يختار أفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2017

أعلنت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2017.

وتضم القائمة خمسة لاعبين هم:

الغابوني بيير اميريك اوباميانغ "بروسيا دورتموند"

السنغالي ساديو ماني "ليفربول"

المصري محمد صلاح "ليفربول"

النيجيري فيكتور موزيس "تشيلسي"

الغيني نابي كيتا "لايبزيغ"

وجاء الإعلان في برنامج مشترك بثُ في الخدمة العالمية لبي بي سي ومحطات بي بي سي الإخبارية العالمية ومواقع بي بي سي الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدون أدناه تفاصيل عن كيفية التصويت والمعايير المعتمدة في اختيار اللاعب الفائز.

عملية الترشيح للقائمة النهائية

تم التوصل الى القائمة النهائية للمرشحين الخمسة من قبل خبراء بارزين في كرة القدم في أفريقيا وخارجها. طلب من هؤلاء تسمية أفضل خمسة مرشحين، وتصنيفهم من 1 الى 5 (حيث يحصل المرشح الأفضل على 5 نقاط.)

وطلب من الخبراء اختيار مرشحيهم بموجب المعايير التالية:

التفوق الرياضي (بما في ذلك المهارات الفردية والقدرات الفنية واللعب الجماعي والتأثير على النتائج والبطولات التي حصل عليها واللعب النظيف والمستوى طيلة موسم 2017 وتحسن مستوى الأداء.)

التأثير الإقليمي (ويشمل ذلك مساهمة اللاعب في ميداني كرة القدم والرياضة بشكل عام في مجاله الإقليمي في الملاعب وخارجها.)

أهمية اللاعب في المجال الدولي (أهميته بالنسبة لكرة القدم العالمية وتطورها.)

كما طلب من الخبراء أخذ السنة التقويمية (من الأول من كانون الثاني / يناير 2017 الى حد الآن) بنظر الاعتبار.

وفي حالة التعادل في عملية الترشيح، يحتفظ فريق بي بي سي الخاص باختيار أفضل اللاعبين الأفارقة بحق توسيع القائمة النهائية إلى ستة مرشحين كحد أقصى.

تصويت الجمهور

بعد نشر قائمة المرشحين النهائية، يأتي دور الجمهور في التصويت لاختيار الفائز بالجائزة.

وفتح باب التصويت في حوالي الساعة السادسة و50 دقيقة بتوقيت غرينتش الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2017، ويغلق في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش في السابع والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

وتعلن النتيجة النهائية في الساعة الخامسة و35 دقيقة من مساء الحادي عشر من شهر كانون الأول / ديسمبر 2017 مباشرة من خلال تلفزيون وإذاعة Focus on Africa التابعتين لبي بي سي. كما يمكن متابعة البرنامج من خلال موقع بي بي سي لكرة القدم الافريقية.

وفي حال تعادل مرشحين اثنين، ستمنح الجائزة مناصفة.

كيفية التصويت من خلال الانترنت

يمكنكم التصويت من خلال موقع بي بي سي لكرة القدم الافريقية واتباع التعليمات المدونة هناك. الأصوات محدودة بصوت واحد لكل حاسوب.

تصويت الجمهور - الشروط والأحكام

1.التصويت يدار من قبل بي بي سي، وتخضع الجائزة لشروط بي بي سي الخاصة بالمسابقات والتصويتات وهي شروط يمكن الاطلاع عليها هنا.

2.سيحصل الفائز على كأس محفور عليه اسمه، كما سيحصل على لقب "اختيار بي بي سي لأفضل لاعب افريقي لعام 2017."

3.سيتم اعداد القائمة النهائية لاختيار بي بي سي لافضل لاعب افريقي من قبل لجنة من خبراء كرة القدم الافريقية.

4.الشروط التي سيتم اعتمادها لاعداد القائمة النهائية للمرشحين هي التالية: المهارات الفردية، القدرات الفنية، اللعب الجماعي، التأثير في النتائج، البطولات المحرزة، اللعب النظيف، والاسهامات التي قدمها المرشح للعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام في القارة الافريقية داخل الملاعب وخارجها، اضافة الى اهميته للعبة على النطاق العالمي وتطورها في عام 2017.

5.ستنشر قائمة المرشحين النهائية للجمهور عبر موقع بي بي سي لكرة القدم الافريقية.

6.ستستخدم بي بي سي معلوماتكم الشخصية بموجب سياسة المؤسسة للخصوصية و"الكوكيز"، وبموجب شروط استخدام مواقعنا. فعلى سبيل المثال، قد نستخدم معلوماتكم الشخصية لغرض اجراء الاستفتاء او التحقيق في أي تلاعب قد يحصل في عملية التصويت.

7.الموعد النهائي للتصويت الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش في الـ 27 من تشرين الثاني / نوفمبر 2017.

8.نتيجة التصويت تعد قاطعة ولن يقبل أي طعن فيها، كما لن ترد بي بي سي على أي مراسلات حولها.

9.يستلم الفائز الجائزة كما هو منصوص عليه أعلاه، ولا يمكن تأجيل استلامها. ولن يكون هناك أي بديل نقدي للجائزة، كما لن تمنح أي جائزة للمصوتين.

10.لن تتحمل بي بي سي او مقاولوها الثانويون او فروعها او وكالاتها أي مسؤولية مهما كانت عن أي خلل فني او اي مشكلة أخرى قد تحصل في القدرة على التواصل مع الانترنت او الأنظمة الالكترونية او الخوادم او موفري الخدمة او اي مشكلة أخرى قد تؤدي الى ضياع الاصوات أو عدم احصائها بشكل دقيق.

11.تحتفظ بي بي سي بحق الغاء الأصوات أو تعليق عملية التصويت برمتها اذا كانت لها اسباب موضوعية للشك بوقوع تزوير او اذا استنتجت ان محاولة جرت للتلاعب بالتصويت. ولبي بي سي الحق المطلق في اعتماد اسلوب آخر لاختيار الفائز حسب درايتها. وقد تستخدم بي بي سي الكوكيز او قد تسجل عناوين أجهزة المشاركين في سبيل التحقق من عدم حصول أي تلاعب في عمليات التصويت في مواقع bbc.co.uk. ولن تنشر بي بي سي هذه المعلومات ولن تحيلها الى أي طرف ثالث دون إذن، الا في الحالات الضرورية لتنفيذ هذه الشروط.

12.يعتبر المشاركون في هذا الاستفتاء موافقين على هذه الشروط وموافقين على التقيد بها. يرجى ملاحظة أن من موظفي بي بي سي أو أي شخص له علاقة ما بانتاج هذه المسابقة لا يحق له المشاركة في الاستفتاء.

13.تشرف الخدمة الافريقية في بي بي سي على عمليات التصويت.

14.تحتفظ بي بي سي بحق طرد أي مرشح او منع أي مرشح من الحصول على الجائزة اذا اعتقدت - بقناعتها المطلقة - ان المضي قدما في تكريم ذلك المرشح ومنحه الجائزة قد يعرض سمعتها للضرر.

15.هذا التصويت وهذه الشروط تخضع للقوانين السارية في انجلترا وويلز.