الأهلي المصري والوداد البيضاوى يتصارعان على لقب أبطال أفريقيا

مصدر الصورة Reuters

يلتقي النادي الاهلي المصري ونادي الوداد البيضاوي المغربي في الإسكندرية في مباراة الذهاب بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقي الناديان في البطولة في دور المجموعات وتبادلا الفوز بنفس النتيجة 2-0.

وقال مدرب النادي الأهلي حسام إن مشجعي النادي المصري لا يقبل إلا بالفوز ويتطلع دائما لتحقيق البطولات، مشيرا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون كل طاقتهم لتحقيق البطولة.

ويستعيد الأهلي لاعبيه البارزين احمد فتحي بعد إيقافه في مباراة الدور قبل النهائي وعبد الله السعيد العائد من الإصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الوداد من غياب قلب دفاعه الأبرز أمين عطوشي بسبب تعرضه للطرد في مباراة الدور قبل النهائي.

وقدم الوداد موسما استثنائيا في البطولة حيث حقق الفوز في مباراياته التي خاضها على أرضه في الدار البيضاء.

وكانت أخر بطولة للأهلي في موسم 2013 وهذه اول مرة يصل للدور النهائي منذ 4 سنوات.

مصدر الصورة AFP/getty Image caption مشجعو الوداد يحتفلون بأحد أهداف الفريق في الدور قبل النهائي

ووصل الأهلي لمباريات الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 11 مرة بينما وصل الوداد 3 مرات فقط.

من جانبه يسعى حسين عموتة المدير الفني للوداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب انتظارا لمباراة العودة على أرضه في الرابع من الشهر المقبل.

وسيحصل الفريق الفائز ببطولة هذا العام على 2.5 مليون دولار جائزة البطولة، علاوة على تمثيل القارة في بطولة العالم للأندية التي تقام في الإمارات.