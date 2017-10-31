ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي ينفي استياءه من الإقامة في لندن

مصدر الصورة Reuters Image caption مورتا تراجع عن تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن الإقامة في لندن تعرضه للضغوط

نفى ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الانجليزي، أنه غير راض عن الإقامة في لندن، مؤكدا أنه مستعد لتوقيع عقد مدته عشر سنوات مع تشيلسي إذا سنحت له الفرصة.

وكان موراتا قد صرح لصحيفة إيطالية بأنه لا يتخيل "وجوده في لندن لوقت طويل".

وأوضح، أثناء الإجابة على سؤال حول التصريحات التي أدلة بها الثلاثاء الماضي قبيل مباراة دوري أبطال أوروبا في روما، أنه قصد بتلك التصريحات أنه لن يستمر في لندن بعد اعتزاله كرة القدم.

وأضاف: "أنا مستمتع حقا بالإقامة في لندن أنا وزوجتي، لكن عندما أنهي مشواري المهني، أفضل العودة إلى بلادي، فأنا أحب المكان الذي ولدت فيه، وهو أمر طبيعي. وعندما أقول أن لندن مكان حافل بالضغوط، فأنا أتحدث عن حركة السير والزحام".

وسجل موراتا 13 هدفا مع فريقه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في يوليو/ تموز الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعد رقما قياسيا، من ريال مدريد الإسباني.

وقال ألفارو موراتا، 25 سنة: "إذا عرض علي تشيلسي الاستمرار في صفوفه لعشر سنوات، فسوف أوقع له. فأنا سعيد بكل شيء هنا، وإذا أظهرت أداء جيدا وتحسنت، فسوف أبقى لأكثر من خمس سنوات".