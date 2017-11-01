كونتي يطلب من لاعبي تشيلسي بذل المزيد بعد الهزيمة القاسية أمام روما

مصدر الصورة Getty Images Image caption كونتي أكد أن أداء تشيلسي في الشوط الثاني كان "مُحبطا جدا" بالنسبة له

مُنى فريق نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم بهزيمة ثقيلة من روما الإيطالي على ملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الملقب بالبلوز بعد انتهاء المباراة أنه يجب على لاعبي الفريق "بذل المزيد من الجهد" للتوصل إلى الانسجام والاستقرار اللازمين للتغلب على مشاكلهم والدخول في المنافسة.

ونجح ستيفان الشعراوي في تسجيل أول هدف لروما بعد مرور 38 ثانية فقط، واستغل بعدها خطأ للاعب تشيلسي أنطونيو روديغر ويحرز الهدف الثاني بعد مرور 36 دقيقة من أحداث الشوط الأول.

وأحرز دييغو بيروتي الهدف الثالث والأخير لروما في الدقيقة 63 ليتقدم روما على تشيلسي ويتصدر المجموعة الثالثة في دوري الأبطال.

وكان من شأن فوز كونتي في هذه المباراة والتي كانت الأولى له في إيطاليا كمدرب لتشيلسي أن يصعد بالفريق إلى الأدوار النهائية، لكن نتيجة المباراة جعلت مدرب الفريق يفكر كيف سيتعامل مع مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال كونتي: "يجب علينا بذل جهد كبير جدا في هذا الموسم إذا أردنا المنافسة والكفاح من أجل تحقيق شيء مهم. إذا لم نكن مستعدين لبذل مجهود أكبر، فسنحقق نتائج مماثلة لهذه المباراة."

وأضاف: "هذا الموسم سيكون صعبا جدا إذا لم ندرك سريعا الطريق الصحيح الذي يجب أن نسير فيه. لقد أظهرنا الموسم الماضي رغبة رائعة وإرادة رائعة لفعل شيء مُهم. لقد فزنا في الموسم الماضي بالدوري الانجليزي وحققنا مُعجزة."

وتابع: "يجب أن نُظهر نفس الرغبة التي أظهرنا الموسم الماضي، ونحن نُظهر أحيانا هذه الرغبة في الموسم الحالي."

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مصدر الصورة Getty Images Image caption المباراة شهدت تألق ستيفان الشعراوي الذي أحرز هدفين

وبدا أن تشيلسي يسير بخطى جيدة في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق فوزه الأول بستة أهداف نظيفة على قره باخ وانتصاره بعدها على فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وأعرب كونتي عن رضاه عن أداء الفريق في الشوط الأول، لكنه قال إن الشوط الثاني كان "سيئا بالفعل".

وقال: "أعتقد بالفعل أننا لعبنا جيدا في شوط المباراة الأول، لقد خلقنا العديد من الفرص ولكن لم يحالفنا الحظ في استغلالها."

وتابع: "لكن الأمر الأكثر إحباطا لي كان الأداء في الشوط الثاني حينما كان لدى روما المزيد من الرغبة والمزيد من القتال لهزيمتنا. لقد استحقوا ذلك الفوز بالتأكيد."

وأعرب ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما عن سعادته الغامرة بأداء فريقه في هذه المباراة.

وقال: "هذا الفوز كان مستحقا بالفعل. وجماهيرنا استحقت هذا الفوز الرائع. إنه ليس من قبيل المصادفة أن أشركت العديد من اللاعبين اليوم الذين ساعدونا في الدخول في المنافسة."

وأضاف: "لقد اكتسبنا الثقة في أنفسنا. هناك المزيد من المواجهات القادمة التي يجب علينا أن نُثبت جدارتنا فيها، لكننا أثبتنا أنه يمكنه اللعب ضد أي فريق بهذه العقلية والجهد الجماعي".