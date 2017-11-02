7 عرب في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017

مصدر الصورة Getty Images Image caption قاد محمد صلاح منتخب مصر للوصول لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017.

ونشر الكاف على حسابه على موقع فيسبوك قائمة تضم 30 لاعبا، بينهم سبعة لاعبين عرب، هم المصريان محمد صلاح وعصام الحضري، والتونسيان علي معلول ويوسف المساكني، المغربيان كريم الأحمدي وخالد بوطيب، والجزائري ياسين براهيمي.

ولم تضم القائمة اللاعب الجزائري رياض محرز، الذي فاز بالجائزة العام الماضي بعد قيادته لنادي ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، الإيفواري إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، والغيني نابي كيتا لاعب وسط ريد بول لايبزيج الألماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم دورتموند، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي، إلى جانب المصري محمد صلاح الذي ساهم بقوة في صعود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990.

ويعد هذا الترشيح هو الثالث لصلاح، الذي حصل على جائزة أفضل موهبة صاعدة في أفريقيا عام 2012.

وسيقلص الاتحاد الأفريقي هذه القائمة إلى قائمة نهائية من ثلاثة لاعبين فقط، على أن يتم اختيار أفضل لاعب في الرابع من يناير/كانون الثاني في العاصمة الغانية أكرا.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة أخرى من 30 لاعبا لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، ضمت خمسة من تونس، وثلاثة من المغرب، وثلاثة من الجزائر، واثنين من مصر.