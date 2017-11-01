أبرز لحظات دورات الألعاب الأولمبية الشتوية
100 يوم تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018. بهذه المناسبة، نستعرض مجموعة منتقاة من صور أرشيفية خاصة بوكالة "غيتي" للصور، وهي وكالة التصوير الرسمية للجنة الأولمبية الدولية.
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Heinz Kluetmeier/ Getty Images
التقطت هذه الصورة أثناء حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية عام 2010 في فانكوفر، لمتزلج الجليد الكندي جوني ليال يقفز عبر الحلقات الأولمبية.
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B Bennett/ Getty Images
احتفل الفريق الأمريكي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1980 بفوزه على الفريق السوفيتي 4-3 في المباراة قبل النهائية لهوكي الجليد. أقيمت المباراة في نيويورك ووصفت بأنها "معجزة الجليد" وفاز الفريق الأمريكي في هذه الدورة بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الفريق الفنلندي 4-2.
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Cameron Spencer/ Getty Images
الصورة للأمريكية إيميلي كوك في نهائيات التزلج الحر للسيدات خلال أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014.
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Trevor Jones/ Getty Images
في عام 1984، قدم راقصا الجليد البريطانيان جين تورفيل و كريستوفر دين عرضا في الأولمبياد الشتوية التي استضافتها يوغوسلافيا.
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Jamie Squire/ Getty Images
الكندية شانون ريمبل تنافس اللاعبة الأمريكية إيلي أوشوفيتز خلال تزلج السرعة للسيدات 500 م في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر 2010.
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Getty Images
استطاع الفريق الجامايكي، المؤلف من اللاعبين ديفون هاريس ودودلي ستوك ومايكل وايت وصامويل كلايتون، الفوز في منافسات الزلاجة الجماعية خلال دورة الألعاب الشتوية 1988 في مجمع كندا أولمبيك بارك.
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Pascal Rondeau/ Getty Images
متزلج جليد حر يؤدي حركة دوران في الهواء في 13 فبراير/شباط عام 1992 خلال دورة الألعاب الشتوية في مدينة تيني في فرنسا.
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Alex Livesey/ Getty Images
الألماني أليكسندر سبيتز قبل سقوطه وكسر ساقه خلال دورة الألعاب الباراليمبية الشتوية عام 1998 في ناغانو في اليابان.
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Central Press/ Getty Images
دورة الألعاب الشتوية عام 1964 في إنزبروك في النمسا شهدت إقبالا على مشاهدة القفز التزلجي من 80 ألف متفرج.
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Shaun Botterill/ Getty Images
النرويجي أول إينار بجورندال خلال منافسات ثنائية الرماية والتزلج لمسافة 10 كيلومترات رجال خلال دورة الألعاب الشتوية 2010 في فانكوفر في كندا.
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Getty Images
الشعلة الأولمبية وصالة "بولوشوي ايس دوم" تظهر من بعيد وقت الغروب خلال دورة الألعاب الأولمبية في شوتشي في روسيا. يشارك أكثر من 80 مصورا لموقع "غيتي" المتخصص في الصور خلال الأولمبياد المقبلة في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية لتغطية منافساتها الرياضية.
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