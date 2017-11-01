أبرز لحظات دورات الألعاب الأولمبية الشتوية

احتفل الفريق الأمريكي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1980 بفوزه على الفريق السوفيتي 4-3 في المباراة قبل النهائية لهوكي الجليد. أقيمت المباراة في نيويورك ووصفت بأنها "معجزة الجليد" وفاز الفريق الأمريكي في هذه الدورة بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الفريق الفنلندي 4-2.