أبرز لحظات دورات الألعاب الأولمبية الشتوية

  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

100 يوم تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018. بهذه المناسبة، نستعرض مجموعة منتقاة من صور أرشيفية خاصة بوكالة "غيتي" للصور، وهي وكالة التصوير الرسمية للجنة الأولمبية الدولية.

  • المتزلج الجليد الكندي جوني ليال يقفز من خلال الحلقات الأولمبية. Heinz Kluetmeier/ Getty Images

    التقطت هذه الصورة أثناء حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية عام 2010 في فانكوفر، لمتزلج الجليد الكندي جوني ليال يقفز عبر الحلقات الأولمبية.

  • الفريق الأمريكي لحظة احتفاله بفوزه في المباراة. B Bennett/ Getty Images

    احتفل الفريق الأمريكي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1980 بفوزه على الفريق السوفيتي 4-3 في المباراة قبل النهائية لهوكي الجليد. أقيمت المباراة في نيويورك ووصفت بأنها "معجزة الجليد" وفاز الفريق الأمريكي في هذه الدورة بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الفريق الفنلندي 4-2.

  • اللاعبة الأمريكية إيميلي كوك خلال نهائيات التزلج الحر سيدات خلال أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014. Cameron Spencer/ Getty Images

    الصورة للأمريكية إيميلي كوك في نهائيات التزلج الحر للسيدات خلال أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014.

  • راقصا الجليد البريطانيان جين تورفيل و كريستوفر دين، خلال عرض في الأولمبياد الشتوية التي استضافتها يوغوسلافيا. Trevor Jones/ Getty Images

    في عام 1984، قدم راقصا الجليد البريطانيان جين تورفيل و كريستوفر دين عرضا في الأولمبياد الشتوية التي استضافتها يوغوسلافيا.

  • اللاعبة الكندية شانون ريمبل تنافس اللاعبة الأمريكية إيلي أوشوفيتز خلال تزلج السرعة للسيدات 500 م في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر 2010. Jamie Squire/ Getty Images

    الكندية شانون ريمبل تنافس اللاعبة الأمريكية إيلي أوشوفيتز خلال تزلج السرعة للسيدات 500 م في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر 2010.

  • الفريق الجاميكي خلال منافسات الزلاجة الجماعية في دورة الألعاب الشتوية 1988 في حديقة كندا الأولمبية. Getty Images

    استطاع الفريق الجامايكي، المؤلف من اللاعبين ديفون هاريس ودودلي ستوك ومايكل وايت وصامويل كلايتون، الفوز في منافسات الزلاجة الجماعية خلال دورة الألعاب الشتوية 1988 في مجمع كندا أولمبيك بارك.

  • متزلج جليد حر يؤدي حركة دوران في الهواء في 13 فبراير/شباط عام 1992 خلال دورة الألعاب الشتوية في مدينة تيني في فرنسا. Pascal Rondeau/ Getty Images

    متزلج جليد حر يؤدي حركة دوران في الهواء في 13 فبراير/شباط عام 1992 خلال دورة الألعاب الشتوية في مدينة تيني في فرنسا.

  • اللاعب الألماني أليكسندر سبيتز خلال دورة الألعاب الباراليمبية الشتوية عام 1998 في ناغانو في اليابان. Alex Livesey/ Getty Images

    الألماني أليكسندر سبيتز قبل سقوطه وكسر ساقه خلال دورة الألعاب الباراليمبية الشتوية عام 1998 في ناغانو في اليابان.

  • دورة الألعاب الشتوية عام 1964 في إنزبروك في النمسا شهدت إقبالا على مشاهدة القفز الجليدي. Central Press/ Getty Images

    دورة الألعاب الشتوية عام 1964 في إنزبروك في النمسا شهدت إقبالا على مشاهدة القفز التزلجي من 80 ألف متفرج.

  • اللاعب النرويجي أول إينار بجورندال خلال منافسات ثنائية الرماية والتزلج لمسافة 10 كيلومترات رجال خلال دورة الألعاب الشتوية 2010 في فانكوفر في كندا. Shaun Botterill/ Getty Images

    النرويجي أول إينار بجورندال خلال منافسات ثنائية الرماية والتزلج لمسافة 10 كيلومترات رجال خلال دورة الألعاب الشتوية 2010 في فانكوفر في كندا.

  • الشعلة الأوليمبية وقبة بولوشوي الجليد تظهر من بعيد وقت الغروب خلال إقامة دورة الألعاب الأولمبية في شوتشي في روسيا. Getty Images

    الشعلة الأولمبية وصالة "بولوشوي ايس دوم" تظهر من بعيد وقت الغروب خلال دورة الألعاب الأولمبية في شوتشي في روسيا. يشارك أكثر من 80 مصورا لموقع "غيتي" المتخصص في الصور خلال الأولمبياد المقبلة في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية لتغطية منافساتها الرياضية.

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