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تأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع سرفينا زفيزدا الصربي في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة.

وشهدت المباراة ضغطا مكثفا من الضيوف بغية التسجيل المبكر وخطف نقاط المباراة لدعم موقفهم في المجموعة لكن رغم الفرص التي سنحت للفريقين إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 10 في صدارة المجموعة قبل جولتين من نهاية الدور ويليه الفريق الصربي برصيد 5 نقاط ثم يأتي بوريسيف ممثل بيلاروسيا برصيد 4 نقاط وأخيرا كولن الألماني بثلاث نقاط..

وفي نفس الدور ولكن في إطار المجموعة الأولى فاز فياريال الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين نظيفين أحرزهما كارلوس باكا في الدقيقة 15 و سيمون ديلي في مرماه في الدقيقة 89.

وفي نفس المجموعة تغلب إف سي أستانا الكازاخستاني على مضيفه مكابي تل أبيب بهدف نظيف سجله باتريك توماس في الدقيقة 57.

وبذلك يتصدر فياريال المجموعة برصيد 8 نقاط يليه لإي سي أستانا برصيد 7 نقاط ثم سلافيا براغ برصيد 5 نقاط ويتذيل مكابي تل ابيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الرابعة نجح إيه سي ميلان الإيطالي في خطف نقطة من مستضيفه اليوناني أيك أثينا بالتعادل السلبي بينما فاز أوستريا فيينا النمساوي على مستضيفه رييكا الكرواتي 4-1.

وبهذه النتائج يتصدر ميلان المجموعة حتى الأن برصيد 8 نقاط يليه أيك أثينا برصيد 6 نقاط ثم أوستريا فيينا برصيد 4 نقاط وأخيرا رييكا برصيد 3 نقاط..