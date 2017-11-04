الوداد البيضاوي ينتزع بطولة دوري أبطال أفريقيا

مصدر الصورة AFP/getty Image caption لاعبو الوداد يحتفلون بالبطولة

حسم الوداد البيضاوي المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الجاري بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف مقابل لاشيء في مباراة العودة في الدور النهائي.

وجرت المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وشهدت القليل من الفرص، وتمكن وليد الكارتي من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 69 من رأسية.

وبدأ الأهلي المباراة ضاغطا سعيا لتعديل حظوظه بعد النتيجة السلبية لمباراة الذهاب لكن وليد أزارو أضاع فرصة ثمينة في الدقيقة 12 بينما تصدت عارضة مرمى الأهلي لتسديدة عبد العظيم الخضروف لاعب وسط الوداد في الدقيقة 30.

وكان التعادل السلبي يكفي الوداد للفوز بالبطولة حيث انتهت مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق ما أعطى الوداد الأفضلية في النتيجة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يمثل الوداد أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل في الإمارات.

يذكر أن هذا هو الموسم الثاني الذي تخسر فيه الاندية المصرية البطولة نفسها في الدور النهائي حيث خسر الزمالك المصري أمام صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي الموسم الماضي.

وحسين عموتة المدير الفني للوداد هو أول مدير فني مغربي يفوز بهذا اللقب.