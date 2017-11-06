شالان فلاناغان..أول أمريكية تفوز بماراثون نيويورك منذ 40 عاما

مصدر الصورة EPA Image caption السباق جرى تحت حراسة أمنية مشددة

أصبحت العداءة، شالان فلاناغان، أول أمريكية تفوز بمارثون نيويورك، وذلك في أول تتويج عالمي لها.

وتبلغ فلاناغان من العمر 36 عاما، وقد حلت ثانية في دورة 2010، ودخلت في المركز السادس في ماراثون الألعاب الأولمبية الأخيرة، وفازت هذا العام بتوقيت قدره ساعتان و26 دقيقة و53 ثانية.

وتقدمت بفارق 61 ثانية عن الكينية، ماري كيتاني، التي سعت إلى تحقيق الفوز بالسباق للمرة الرابعة على التوالي.

ونشرت السلطات الأمريكية القناصة على المرتفعات المطلة على موقع الماراثون لضمان سلامة العدائين والجمهور بعد هجوم مانهاتن، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

ووضعت شاحنات محملة بالرمل لمنع حدوث عمليات دهس تستهدف الجمهور.

وشارك في السباق نحو 50 ألف عداء من 120 دولة.

وتقدمت فلاناغانعن المجموعة رفقة كيتاني والأثيوبية، ماميتو داسكا، لتنفرد بعدها وتفوز بالسباق، وتخلفت مواطنتها، ميكي غورمان، التي فازت به عام 1977.

وفي سباق الرجال، فاز الكيني، جيفري كامورور، متفوقا على مواطنه، ويلسون كيبسانغ بثلاث ثوان.

وفي فئة الكراسي المتحركة، أنهى السويسري، مارسيل هاغ، السباق في توقيت ساعة و37 ثانية و17 عشرا من المئة ليضيف فوزا جديدا إلى رصيده بعد فوزه بسباق بوسطن وشيكاغو هذا العام.

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