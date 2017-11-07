هل يصبح محمد صلاح أفضل هدافي ليفربول بعد سواريز؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح سجل 36 هدفا خلال مشاركته في آخر 76 مباراة في الدوري شارك فيها مع ليفربول الانجليزي وناديه السابق روما الإيطالي

بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بداية الموسم الحالي، اقترب اللاعب المصري محمد صلاح نجم خط وسط نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم من تحقيق لقب أفضل هدافي الفريق الملقب "بالشياطين الحمر" منذ رحيل لويس سواريز عن الفريق وذلك بعد أن قدم صلاح أداءا رائعا مطلع الأسبوع الجاري.

يُلقي القسم الرياضي في بي بي سي الضوء على بعض الإحصاءات التي ظهرت خلال أحدث المواجهات في الدوري الانجليزي الممتاز لكرةالقدم.

هل كان شراء محمد صلاح مقابل 34 مليون جنيه استرليني هو صفقة الموسم؟ يقدم اللاعب المصري بالتأكيد دليلا قويا على أنه بالفعل كذلك.

انتقل صلاح من صفوف نادي تشيلسي الانجليزي عام 2015، في بادئ الأمر على سبيل الإعارة إلى نادي روما قبل أن ينضم إلى النادي الإيطالي بصورة دائمة العام الماضي، وبعدها عاد صلاح (25 عاما) إلى انجلترا ليقدم أداء مختلفا تماما.

سجل صلاح هدفين فقط في 13 مشاركة له مع نادي تشيلسي، لكنه خلال ثلاثة أشهر فقط في ليفربول اقترب بالفعل ليُصبح أفضل هداف للفريق في موسم واحد منذ آخر موسم للاعب أوروغواي لويس سواريز عام 2013-2014.

وسجل سواريز 31 هدفا لليفربول خلال موسم 2013-2014، ولم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من 14 هدفا في موسم واحد منذ ذلك الحين. وسجل صلاح حتى الآن 12 هدفا لصالح ليفربول ولازلنا في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وإذا نظرنا بعمق أكبر، فإن الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح ستبدو حتى أكثر إثارة للإعجاب.

فقد سجل صلاح عددا من الأهداف بعد مرور 17 مباراة أكبر من التي أحرزها سواريز والمهاجم الإسباني فرناندو توريس بعد مرور نفس الفترة من مسيرتهما مع نادي ليفربول، رغم أن صلاح لم يلعب كمهاجم صريح مثلهما.

أفضل هدافي ليفربول منذ رحيل سواريز في عام 2014 الموسم اللاعب الأهداف 2016-2017 فيليب كوتينيو 14 2016-2017 ساديو ماني 13 2015-2016 دانييل ستوريدج 13 2014-2015 ستيفن جيرارد 13 2017-2018 محمد صلاح 12 2016-2017 روبرتو فيرمينو 12 2015-2016 فيليب كوتينيو 12

وبالإضافة إلى ذلك ساعد صلاح زملاءه في ليفربول في تسجيل ثلاثة أهداف، وهو بذلك يتفوق على الثنائي سواريز وتوريس.

أخفق صلاح في ركلة جزاء في مباراة ليفربول أمام هدرسفيلد الشهر الماضي، لكنه خلال 11 مباراة فقط في الدوري الانجليزي سدد 37 ركلة باتجاه المرمى من بينها 24 تصويبة دقيقة.