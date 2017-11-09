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قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الطريق أمام النادي لازالت طويلة، وذلك بعد مرور نحو 10 سنوات على استحواذ ملاك من أبو ظبي عليه.

وسجلت عائدات النادي زيادة بلغت نسبتها 21 في المئة خلال 13 شهرا حتى يونيو/ حزيران الماضي، لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 473.4 مليون جنيه استرليني.

وتمكن النادي من تسجيل هذه الزيادة بتعديل فترة احتساب العائدات من 12 شهرا إلى 13 شهرا، وهو ما سمح بإضافة نحو مليون وثمانية وثمانين ألف جنيه استرليني لإجمالي حجم الأرباح الصافية.

وأعلنت إدارة النادي، الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها لاتدين بأي مبالغ مالية لأي جهة أخرى.

مصدر الصورة Reuters Image caption هذا هو الموسم الثاني لغوارديولا مع مانشستر سيتي

وكانت عائدات الفريق لسنة 2008 المالية، والتي انتهت حسب أسلوب الحساب القديم بنهاية مايو/ أيار، قد سجلت 82 مليون جنيه استرليني.

واستحوذ الشيخ منصور بن زايد على النادي بعد ذلك بنحو 3 أشهر في صفقة بلغت قيمتها 210 ملايين جنيه استرليني.

وقال المبارك "هذه الفترة سجلت عائدات مميزة ونموا كبيرا في رحلة لازالت طويلة".

وبعدما أنهى الفريق الموسم الماضي، وهو الأول للمدير الفني الإسباني بيب غوارديولا دون ألقاب، يتربع الفريق حاليا على رأس ترتيب الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتيد وتوتنهام.

ويأتي ذلك بعدما أنفق غوارديولا نحو 200 مليون جنيه استرليني في موسم الانتقالات الأخير لاستقدام لاعبين يناسبون أسلوبه في اللعب.

وقال المبارك "النجاح في الملعب والمكاسب المالية يجب أن يكونا معا يدا بيد".