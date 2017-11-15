جائزة أفضل لاعب أفريقي: ساديو ماني أحد مرشحي بي بي سي

بلغ أداء نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني من الجودة في عام 2017 بحيث لم يرشحه زملاؤه اللاعبون المحترفون لعضوية فريق جمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا فحسب، بل رشح أيضا (وكان واحدا من لاعبين افريقيين اثنين) في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية.

ولعب ماني دورا مهما في قيادة المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب للسنغال دام 3 بطولات متتالية.

أداء ساديو ماني جعله من بين المرشحين الخمسة لنيل جائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي هذا العام.

يمكنكم التصويت من خلال موقع بي بي سي لكرة القدم الافريقية واتباع التعليمات المدونة هناك. الأصوات محدودة بصوت واحد لكل حاسوب