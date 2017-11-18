عودة إبرهيموفيتش وبوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد

مصدر الصورة Getty Images Image caption إبراهيموفيتش وبوغبا كانا في صفوف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي عندما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

يعود اللاعبان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد لخوض مباراة الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد.

ولم يشارك إبراهيموفيش، 36 عاما، في مباريات هذا الموسم بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة في أبريل/ نيسان الماضي.

كما لم يشارك لاعب خط الوسط بوغبا، 24 عاما، منذ إصابته في عضلة الفخذ الخلفية في مبارة أمام بازل السويسري في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما يشارك المدافع ماركوس روخو في المباراة.

وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد إن "اللاعبين الثلاثة جرى اختيارهم" للمشاركة في المباراة.

وأصيب روخو بنفس إصابة إبراهيموفيتش في مباراة ربع النهائي التي فاز بها على فريق أندرلخت البلجيكي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وظهر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش في 46 مباراة وسجل 28 هدفا ليونايتد الموسم الماضي.

واستغنى يونايتد عن إبراهيموفيتش في يوينو/ حزيران بعد انتهاء موسمه مبكرا، لكنه وقع عقدا جديدا لمدة عام في أغسطس/ آب.

وقال المدير الفني البرتغالي مورينيو "لقد لعبنا بزلاتان في كل دقيقة خلال الموسم الماضي".

وأضاف "لقد تعلمنا كيف نلعب بدونه. بالطبع نرحب بعودته. إنه شخصية رائعة".

وفي ما يتعلق بالفرنسي بوغبا، قال مورينيو إنه كان واضحا كيف كان "مانشستر يونايتد قبل وبعد" إصابته.

وأحرز يونايتد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة في مباريات الدوري الأربعة التي لعبها قبل أن يضطر لاعب الوسط الفرنسي للخروج خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وقال مورينيو "لديه إمكانات تؤثر في طريقة لعبنا خلال المباريات".

"إبراهيموفيتش ولوكاكو يمكن أن يلعبا سويا"

وجاءت عودة إبراهيموفيتش بعدما وقّع النادي عقدا مع المهاجم روميلو لوكاكو قادما من إيفرتون في صفقة مبدئية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني. وسجّ اللاعب، 24 عاما، سبع مرات في أول 11 مباراة له مع الفريق ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو إن اللاعب البلجيكي الدولي وإبراهيموفيتش يمكن أن يلعبا سويا.

وأضاف "اللاعبون الجيدون يمكن أن يلعبوا معا".

ومضى قائلا "لا يمكن أن نتوقع منه (إبراهيموفيتش) أن يلعب الـ 90 دقيقة كاملة أو مباريات متتالية، فهو يحتاج إلى وقت للعودة إلى مستواه، فاللياقة البدنية هي كل شيء".