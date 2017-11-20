كونتي "الاختيار الأول" لقيادة منتخب إيطاليا

مصدر الصورة Getty Images Image caption يحتل فريق تشيلسي، الذي يدربه كونتي، المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ألمح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كارلو تافيتشو، إلى أن أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي هو اختياره الأول ليكون المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي.

وكان كونتي قد غادر وظيفته كمدرب للمنتخب الإيطالي إلى فريق تشليسي، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوربية عام 2016، لكن جيامبييرو فينتورا الذي حل محله أقيل من وظيفته مؤخرا، بعد أن فشلت إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العام التي تقام في روسيا عام 2018.

وقال تافيتشو لموقع غازيتا ديللو سبورت الإيطالي إن المدربين "(ماسيميليانو) أليغري، و(روبرتو) مانشيني، و(كارلو) أنشيلوتي.. أقول إنك قد اقتربت من الإجابة".

واستطرد بالقول "كونتي؟ هو الإجابة بعينها".

وقال ماسميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس، إنه يرغب في تدريب المنتخب الإيطالي يوما ما، "لكن ليس في الوقت الراهن"، بينما يتولى المدرب السابق لفريق مانشستر سيتي، روبرتو مانشيني، حاليا تدريب فريق زينيت سان بطرسبرغ. أما كارلو أنشيلوتي فهو متاح حاليا بعد استبعاده من تدريب فريق بايرن ميونخ.

وقاد كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس، فريق تشليسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وذلك بعد مغادرته مهمة تدريب المنتخب الإيطالي، الذي قاده للدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأوربية 2016.

لكن هناك تقارير متكررة تفيد بأن كونتي غير سعيد في مهمته، في ستامفورد بريدج.

وألقى تافيتشيو باللوم على فينتورا، مدرب تورينو السابق، بشأن فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1958.

وقال تافيتشيو "إنها مسؤولية فينتورا بالكامل. هو من اختار أعضاء الفريق. هو من قام بكل شيء. نحن كاتحاد لم نتدخل في أي شيء".