من الأفضل في الدور الأول بالدوري الانجليزي: محمد صلاح أم هازارد؟

ينافس اللاعب الدولي المصريمحمد صلاحالبلجيكي إدين هازارد على لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) حتى الآن.

ويتصدر صلاح المنافسة حتى اللحظة بفارق كبير عن هازارد.

صلاح

وقدم صلاح اداء استثنائيا مع ليفربول منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري وسجل 10 اهداف في 13 مباراة في الدوري ليحطم الرقم المسجل باسم روبي فاولر كأفضل هداف في الفريق في تاريخه خلال أول 12 مباراة.

وكان صلاح قد سجل 9 أهداف في أول 12 مباراة له في المسابقة مع ليفربول بينما سجل فاولر 8 أهداف في أول 12 مباراة له مع الفريق.

وطرح موقع بي بي سي سبورت للقراء إمكانية التصويت لصلاح أو هازارد على الرابط التالي.

هازارد

أما اللاعب البلجيكي فقد أحرز 6 أهداف في كل المسابقات التي يخوضها تشيلسي.

وغاب هازارد عن مباريات بداية الموسم بسبب الإصابة.

وساهم هازارد في إحراز ثلاثة أهداف بتمريرات لزملائه، كانت آخرها في مباراة تشيلسي أمام ليفربول.

كما يعد عاملا أساسيا في فوز فريقه في لقبين من ثلاث ألقاب للدوري حصل عليها تشيلسي في السنوات الأخيرة.

وينافس صلاح أيضا عددا من اللاعبين الأفارقة للحصول على لقب أفضل لاعب أفريقي ويمكن للقراء المشاركة في التصويت الذي تعده بي بي سي سنويا.

مصدر الصورة Reuters

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول في مباراة السبت أمام تشيلسي على ملعب أنفيلد لكن البرازيلي ويليان تعادل للضيوف من خطأ كارثي لحارس ليفربول مانيوليه.

وسجل صلاح 15 هدفا لفريقه منذ انضمامه من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه استرليني في كل المسابقات التي شارك فيها.

كما يتصدر صلاح قائمة هدافي مسابقة الدوري الانجليزي حتى الآن بعد مرور 12 أسبوعا على المسابقة.