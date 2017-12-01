الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب تشيلسي بسوء السلوك

مصدر الصورة Reuters Image caption كونتي اعتذر عما بدر منه في مباراة سوانزي سيتي

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنطونيو كونتي، مدرب فريق تشيلسي، بسوء السلوك بعد طرده في مباراة فريقه أمام فريق سوانزي سيتي في الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان حكم المباراة التي جرت الأربعاء الماضي، قد طرد كونتي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، ليكمل مشاهدة المباراة من شاشة بغرقة خلع الملابس.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بهدف نظيف.

وجاء قرار الطرد بعد جدال حاد بين المدرب والحكم الرابع، اعتراضا على قرار حكم المباراة بعدم احتساب ضربة ركنية لتشيلسي، وكانت نتيجة المباراة مازالت التعادل بدون أهداف.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيمنح أنطونيو كونتي حتى مساء الثلاثاء المقبل ليرد على الاتهام.

وبعد المباراة، قدم المدرب الإيطالي اعتذارا عما فعله أثناء المباراة، التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال كونتي :"كنت محبطا. ارتكبت خطأ. أعاني أثناء المباراة. أعاني مع اللاعبين. إنه أمر يدعو للأسف. أعتذر عن هذا".