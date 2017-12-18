مصدر الصورة @psaworldtour Image caption هذه أول مرة يفوز فيها محمد الشوربجي، البالغ من العمر 26 عاما، بلقب البطولة

توج المصري محمد الشوربجي بلقب بطولة العالم للاسكواش للرجال، بعد تغلبه على شقيقه، مروان، وذلك في البطولة التي أقيمت بمدينة مانشستر البريطانية.

وفاز محمد الشوربجي، البالغ من العمر 26 عاما، باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بنتيجة 11-5 و9- 11 و11- 7 و11- 6، وذلك في أول نهائي يقام بين شقيقين في تاريخ بطولة.

كما فازت المصرية رنيم الوليلي، البالغة من العمر 28 عاما، ببطولة العالم للسيدات.

وتغلبت الوليلي على مواطنتها نور الشربيني، بنتيجة 3- 11 و12- 10 و11- 7 و11- 5.

وسعت الشربيني، البالغة من العمر 22 عاما، للفوز ببطولة العالم للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن فازت بها في النسختين السابقتين، لكن الوليلي تغلبت عليها وحققت اللقب لأول مرة، بعد أن فقدته في مرتين سابقتين وصلت فيهما إلى الدور النهائي.

وقالت الوليلي: "لقد كانت (الشربيني) تحت ضغط أكثر مني اليوم".

وأضافت: "لقد كان إحساسي مختلفا تماما اليوم، مقارنة ببطولة العالم السابقة. لقد كانت كابوسا، لكن اليوم كنت هادئة للغاية".

وواجه محمد الشوربجي الهزيمة مرتين في نهائيين سابقين.

وقال: "إنه شعور رائع. هو حلم قد تحقق".

وأضاف: "في نهاية الأمر يهنئ كلانا الآخر. لقد كانت البطولة من نصيبي اليوم. لتحقيق هذا اللقب عليك أن تكون صبورا وسيحققه في يوم ما".

واختتم: "لقد فزت بكل شيء في هذه الرياضة حاليا، لكن لا يزال لدي الكثير لتحقيقه، والكثير من الألقاب للفوز بها".