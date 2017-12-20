أرسنال ومانشستر سيتي في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

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لحق مانشستر سيتي بأرسنال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل مانشستر سيتي وليستر سيتي بهدف لكل منهما حيث سجل برناردو سيلفا لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة 26، واستمرت النتيجة رغم محاولات ليستر المتكررة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وسجل جيمي فاردي ركلة جزاء لصالح ليستر سيتي احتسبها الحكم بعد عرقلة كايل ووكر لاعب ليستر غراي وسددها فاردي أرضية على يمين كلاوديو برافو مدركا هدف التعادل لفريقه ليمتد اللعب لوقت إضافي.

ورغم محاولات الفريقين المستمرة في الوقت الإضافي إلا أنه انتهى بالتعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 4 ركلات متتالية بينما سجل لاعبو ليستر 3 ركلات ترجيح متتالية قبل أن يخفق فاردي في الركلة الرابعة ثم رياض محرز في الخامسة.

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وقبل دقائق قليلة من تلك المباراة، حسم أرسنال صعوده للدور نفسه بعد فوزه على ويستام يونايتيد بهدف واحد مقابل لا شيء.

وسجل داني ويلبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 .

ورغم فوز المدفعجية، لكن الليلة كانت صعبة على عشاق الفريق حيث خسروا جهود مهاجمهم الأبرز أوليفييه غيرو بعد إصابته خلال الشوط الثاني في الركبة وهي إصابة قد تستغرق وقتا دويلا حتى عودته للمشاركة مع الفريق.

ومن المنتظر أن يلتقي الأربعاء تشيلسي وبورنموث على ملعب ستامفورد بريدج كما يستضيف بريستول سيتي مانشستر يونايتد على ملعب أشتون غايت في المباراتين الأخرتين للدور ربع النهائي.

وبعد تحديد الفريقين الصاعدين من منافسات الأربعاء يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة لتحديد أطرفا مواجهتي مباراتي الدور قبل النهائي.

وستجرى القرعة في ملعب أشتون غايت فور انتهاء مباراة بريستول سيتي ومانشستر يونايتد.