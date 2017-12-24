مورينيو ينتقد "صبيانية لاعبيه" بعد التعادل مع ليستر سيتي

مصدر الصورة Getty Images Image caption مورينيو وصف أداء لاعبيه بالصبياني أمام ليستر سيتي فكان العقاب بالتعادل بهدفين لكل فريق

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبيه و"صبيانية" نجوم الفريق بعد التعادل مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق في إطار الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل مانشستر في الحفاظ على تقدمه بهدفين لهدف، واستطاع ليستر إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مما أضاع على الشياطين الحمر فرصة تقليص الفارق مع متصدر جدول الدوري مانشستر سيتي.

وصب مورينيو جام غضبه على لاعبيه، عقب التفريط في التقدم والسقوط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي، وأيضا بسبب سلسلة الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات عقب المباراة "لم نفز لأننا أهدرنا فرصاً لا تُصدق. يمكنني قول أنها فرص كوميدية".

وكان الشياطين الحمر متقدمين بهدفين لهدف حتى الدقيقة 94، حيث استطاع المدافع هاري ماجواير إدراك هدف التعادل.

وكان ليستر سيتي هو السباق في التسجيل عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة سريعة قادها النجم الجزائري رياض محرز.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليستر سيتي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق هاري ماجوير

وتمكن مانشستر يونايتد من معادلة النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق النجم الإسباني خوان ماتا.

وعاد ماتا ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة ، لكن ليستر سيتي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 94 رغم أنه كان يلعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد دانيال أمارتي.

وأضاف مورينيو :"ارتكبنا أخطاء دفاعية كبيرة في مباراة سهلة للفوز بها، وتحدثت إلى اللاعبين بين شوطي المباراة وكانت النتيجة التعادل بهدف، وأخبرتهم أنها مباراة سهلة ويمكننا الفوز".

وتابع :"لقد عُوقبنا بأخطائنا. لقد كانت مباراة سهلة للفوز بها، فعلنا كل شيء من أجل الانتصار ولكننا أهدرنا فرصاً كبيرة".

ووصف ما حدث من لاعبيه بأنها أمور صبيانية، قائلا :"فقدنا الكرة بصورة صبيانية ساذجة أمام مرمامهم، كانت هناك أمور صبيانية داخل صندوقهم، والصبيانية داخل صندوقنا. لقد عوقبنا بفقدان نقطتين".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 42 واتسع الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر بحوالي 52 نقطة، كذلك رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 28 وظل في المركز الثامن.