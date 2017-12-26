هاري كين يحطم رقما قياسيا آخر في الدوري الإنجليزي

مصدر الصورة Getty Images Image caption يراهن فريق توتنهام على هدافه هاري كين في مواصلة نتائجه الإيجابية في عام 2018

حطم مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، هاري كين، رقما قياسيا آخر في الدوري الإنجليزي بتسجيله 37 هدفا في عام 2017 وحده.

وفتح كين باب التسجيل لفريقه أمام ساوثامبتون في الدقيقة 22 من المباراة، ليتقدم على صاحب الرقم القياسي السابق، آلان شيرار، الذي سجل 36 هدفا مع فريق بلاكبيرن، في عام 1995.

وأضاف بعدها هدفه الثاني ثم الثالث لتنتهي المباراة بفوز فريق توتنهام على خصمه ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين. وبهذا النصر يرفع كين رصيد فريقه ومنتخب بلاده من الأهداف إلى 56 هدفا، متفوقا بذلك على هداف برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بهدفين.

وقد سجل كين، البالغ مع العمر 24 عاما، أهدافا أكثر من جميع لاعبي فريق ويست بورميتش ألبيون، وفريق بورنموث، وفريق سوانزي سيتي، وفريق كريستال بالاس، وفريق برايتون، وفريق هدرزفيلد.

وأصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ست ثلاثيات في عام واحد. وسجل 8 ثلاثيات في الدوري الإنجليزي وهو ما سجله قبله تيري هنري، ومايكل أوين. ويتفوق عليه في عدد الثلاثيات آلان شيرار الذي سجل 11 ثلاثية، وروبي فاولر بتسع ثلاثيات.

وسجل كين 56 هدفا في 52 مباراة شارك فيها في كل المنافسات مع فريقه توتنهام ومنتخب بلاده إنجلترا. وهو حاليا الهداف الأول في عام واحد في منافسات الدوري الكبرى في أوروبا، والتي تتنافس فيها كل من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأصبح على بعد هدف واحد من الرقم القياسي للهدافين في تاريخ فريق توتنهام بتسجيله 96 هدفا.

ومنح كين، الذي كان رجل المباراة، خامس فوز لفريق توتنهام في الست مباريات الأخيرة، في جميع المنافسات. ويراهن فريق توتنهام على هدافه كين في مواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية في عام 2018، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.