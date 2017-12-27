مصدر الصورة Reuters Image caption موتكو تنحى أيضا من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

أفادت وسائل إعلام روسية بانسحاب رئيس لجنة تنظيم نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل، من رئاسة اللجنة.

ويأتي انسحاب موتكو من لجنة تنظيم المونديال بعد يومين من تنحيه مؤقتا من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وقد أقصي نائب رئيس الوزراء الروسي من الألعاب الأولمبية مدى الحياة بعد اتهامه بالإشراف على برنامج منشطات "تدعمه الدولة".

وتنحى موتكو من رئاسة اتحاد كرة القدم، ولكنه اعترض على الإقصاء.

وقال إنه انسحب من لجنة التنظيم من أجل "التركيز على عمله الحكومي"، وسيتولى أليكسي سوروكين، مهمة الإشراف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف لوسائل الإعلام الروسية: "هناك الكثير من العمل ينبغي إنجازه، ولكنني متأكد أن كل شئ سيكون جاهزا في الموعد المحدد".

وكان فيتالي ستيبانوف، وهو عضو سابق في وكالة مكافحة المنشطات في روسيا، بلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأن موتكو، وزير الرياضة السابق، هو "مؤسس ومدير مشروع المنشطات بدعم من الدولة".

ولكنه دأب على نفي الاتهامات الموجهة له بالضلوع في برنامج المنشطات.

وأقصيت روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بسبب قضية المنشطات.

وقال موتكو الشهر الماضي لبي بي سي: "للأسف كان هناك تركيز كبير على المنشطات" في فترة التحضير لنهائيات كأس العالم 2018.