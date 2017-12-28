مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو لقب الدوري الانجليزي الممتاز

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واصل مانشستر سيتي الفوز في سلسلة مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) بالفوز بهدف نظيف على مضيفه نيوكاسل يونايتيد.

الهدف الوحيد في المباراة سجله رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 36 ليرفع رصيد فريقه من النقاط إلى 58 نقطة من 20 مباراة.

الفوز هو التاسع عشر لمانشستر سيتي الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن في البطولة، كما عزز الفريق رقمه القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي في تاريخ البطولة إلى 18 مباراة، ويفصله فوز واحد عن معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالي في كل دوريات اوروبا والمسجل باسم بايرن ميونيخ الالماني.

وفي الوقت نفسه الفوز هو الحادي عشر على التوالي لمانشستر سيتي خارج ملعبه وهو نفس الرقم الذي حققه تشيلسي في بطولة 2008.

وبعد أولى مباريات الدور الثاني في البطولة رفع مانشستر سيتي فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه وهو مانشستر يونايتيد إلى 15 نقطة كاملة وهو ما يؤكد اتجاه الفريق الذي يقوده الإسباني بيب غوارديولا إلى حسم البطولة مبكرا وربما تحقيق أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة منذ تأسيسها.

وفي حال واصل سيتي مسيرته محققا نفس عدد النقاط التي وصل إليها في الدور الاول خلال الدور الثاني قد يصل رصيده إلى 110 نقطة وهو عدد غير مسبوق من النقاط في تاريخ البريميير ليغ.

ويحتفظ تشيلسي برصيد أكبر عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ البطولة وذلك برصيد 95 نقطة حققها في موسم 2004/ 2005.