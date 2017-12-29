السعودية تودع خليجي 23 في الكويت

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ودع المنتخب السعودي لكرة القدم منافسات بطولة خليجي 23 لكرة القدم والتي تستضيفها الكويت.

وتعرض المنتخب السعودي للخسارة أمام المنتخب العماني في آخر جولات المجموعة الأولى بهدفين نظيفين، سجل الهدف الأول المدافع السعودي سلطان الغانم بالخطأ في مرماه بينما عزز سعيد الرزيقي النتيجة للمنتخب العماني بالهدف الثاني.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب العماني المجموعة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب الإماراتي برصيد 5 نقاط.

مصدر الصورة AFP/getty

وكانت الإمارات قد تمكنت من التأهل لدور الأربعة بعد التعادل السلبي أمام المنتخب الكويتي صاحب الأرض.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في نهاية منافساتها على النحو التالي:

المنتخب العماني في المركز الأول بست نقاط

المتتخب الإماراتي في المركز الثاني بخمس نقاط

المنتخب السعودي في المركز الثالث بأربع نقاط

المنتخب الكويتي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وتقام الجمعة مباراتا الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره البحريني في مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب القطري القابع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حاليا بينما يحافظ المنتخب البحريني على المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخب العراقي، صاحب الصدارة بأربع نقاط، المنتخب اليمني القابع في المركز الرابع والأخير دون نقاط، حيث تعرض للخسارة في مباراتيه السابقتين أمام البحرين وقطر.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي في البطولة في الثالث من الشهر المقبل.