آندي موراي يخسر لقاء استعراضيا أمام باوتيستا أغوت في أبوظبي

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خسر البريطاني، آندي موراي، مباراة استعراضية في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، بعدما حل محل الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل ساعات من بدء المباراة.

وكان موراي يخوض فترة إعداد في أبو ظبي بعد تعافيه من مشكلة في الفخذ، لكنه وافق على أن يحل محل ديوكوفيتش بعدما انسحب الصربي بسبب إصابة في المرفق.

وخسر البريطاني أول أربع مبارايات أمام الأسباني روبرتو باوتيستا أغوت قبل أن يتمكن من إمساك الكرة لضرب إرساله.

وبدا موراي في حالة جيدة خلال سير المباراة، ليحافظ على نقاط خلالها قبل أن يسجل روبرتو باوتيستا أغوت الفوز بنتيجة 6-2.

واضطر البريطاني الذي صنف الأول عالميا إلى إنهاء موسم 2017 مبكرا بسبب تعرضه لمشكلة في الفخذ ولم يشارك في مباريات تنافسية منذ بطولة ويمبلدون.

وقال موراي، 30 عاما، ليوروسبورت: "عندما تتوقف عن المشاركة في المبارايات لفترة طويلة، فإن العودة مرة أخرى لما كنت عليه تستغرق وقتا،بدأت أشعر بتحسن طفيف في النهاية".

وأضاف: "سأحتاج إلى مواصلة التحسن بالطبع. لقد كانت تجربة ممتعة. لقد افتقدتها".

وانتقل موراي إلى المطار بعد المباراة متوجها إلى أستراليا، مساء الجمعة، حيث من المقرر مشاركته في بطولة بريسبان الدولية للتنس.

وكانت مشاركة موراي في البطولة جزءًا من تدريباته استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة، التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني.

وأنهى المصنف الأول في العالم سابقا موسمه المتعثر لعام 2017 في أغسطس/ آب عندما انسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب مشكلة في فخذه.

ولعب موراي أمام روجر فيدرر في مباراة ودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المقرر أن يشارك في بطولة بريسبان الدولية، التي تبدأ ليلة رأس السنة الجديدة.

وبدا أداء الأسكتلندي، الذي تراجع إلى المركز الـ 16 في التصنيف العالمي، متواضعا في بداية المباراة، لكنه حاول استعادة لياقته في بداية إمساكه بالإرسال.

وبدا وراي في وضع أفضل مع تطور المباراة لصالحه، وكانت ضرباته للإرسال قوية.

وفي مباراة لم تستغرق 13 دقيقة، نجح موراي في الإحراز ليحتفظ بنقطتين، قبل أن يعود باوتيستا التسجيل.