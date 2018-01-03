ليفربول لم يتلق عرضا بعد من برشلونة الراغب بضم فيليبي كوتينيو

مصدر الصورة Reuters Image caption فيليبي كوتينيو انتقل من إنتر ميلان إلى ليفربول عام 2013

لم يتلق نادي ليفربول الإنجليزي عرضاً جديداً من نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب خط الوسط، فيليبي كوتينيو، ولكن تقارير صحفية في إسبانيا أفادت بأن العرض وشيك.

وكان برشلونة أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاماً، وزاد ذلك فترة انتقالات اللاعبين الشتوية في شهر يناير/كانون الثاني ورغبة اللاعب المستمرة في الانضمام للفريق الإسباني.

وكان نادي ليفربول رفض ثلاثة عروض لانتقال اللاعب وطلب انتقال من كوتينيو نفسه هذا الموسم.

ليفربول يرفض عرضا من برشلونة لضم كوتينيو مقابل 100 مليون يورو

ليفربول: كوتينيو ليس للبيع

وكان آخر مبلغ عرضه برشلونة لضم كوتينيو هو 118 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مزايا أخرى وصلت إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال انتقال كوتينيو إلى نادي برشلونة فإنه لن يستطيع المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا لأنه لعب بقميص ليفربول في الموسم الحالي من البطولة ذاتها.

وكان اسم كوتينيو قد ظهر في إعلان لألبسة فريق برشلونة التي تنتجها شركة نايكي هذا الأسبوع ولكنه سرعان ما أزيل.

وكان كوتينيو انضم إلى ليفربول قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني في شهر يناير/كانون الثاني عام 2013.