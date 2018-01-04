أرسين فينغر ينتقد الحكام بعد تعادل الأرسنال أمام تشيلسي

مصدر الصورة Reuters Image caption يعتقد أرسين فينغر أن حكام المباريات لا ينصفون فريقه

رفض مدرب فريق ارسنال الانجليزي، أرسين فينغر، اتهامه بإساءة التصرف من قبل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد انتقاده حكام المباريات.

وكرر فينغر انتقاده للحكام عندما وصف ركلة الجزاء التي منحها الحكم لفريق تشيلسي أمام أرسنال بأنها "هزلية".

وكان قبلها اعترض على شرعية ضربة جزاء أعلنها الحكم ضد فريقه سمحت لفريق وست بروميتش ألبيون بتعديل النتيجة بينهما إلى هدف لهدف.

وقال المدرب الفرنسي عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي: "سأعترض على هذه التهمة مئة بالمئة".

وأمام فينغر مهلة حتى الجمعة للرد على تصرفه في غرفة الحكام بعدما أعلن الحكم، مايك دين، ضربة جزاء لأن لاعب أرسنال كالوم تشيمبرز لمس الكرة بيده في منطقة 18 مترا.

وعبر فينغر عن غضبه مرة أخرى من الحكم أنتوني تيلور لأن الحكم ترك الفرصة للاعب تشيلسي، إيدن هازارد، لتعديل النتيجة بعد عرقلته من قبل هيكتور بيليرين.

وكان أرسنال متفوقا بهدف سجله، جاك ويلشر، ثم تفوق بعدها تشيلسي هدفين ثان، قبل أن يتعادل الفريقان مرة أخرى بهدف سجله بليرين في الوقت بدل الضائع.

وقال فينغر لقناة سكاي سبورت: "المؤسف أننا كنا سباقين للتسجيل ثم جاءت ضربة الجزاء الهزلية".

وأضاف أن "المباريات أفسدتها عوامل لا يمكن لنا السيطرة عليها، ما علينا إلا مواصلة اللعب مثلما نريد أن نلعب، عسى أن تتحسن الظروف".