محمد صلاح أول مصري يفوز بجائزة الاتحاد الافريقي لأفضل لاعب منذ 34 عاما

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فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، فى حفل توزيع جوائز "كاف"، الذى أقيم ليل الأربعاء، في العاصمة الغانية أكرا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب، لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس مجلس إدارته الحالي، وحققها عام 1983، وكان اسمها جائزة الكرة الذهبية الإفريقية وتقدمها مجلة فرانس فوتبول، الفرنسية.

وهيمنت مصر على جوائز الكاف هذا العام وفازت بثلاث جوائز لأول مرة في تاريخها، فبجانب لقب أفضل لاعب لصلاح كانت مصر أفضل منتخب في القارة والمدرب هيكتور كوبر الأفضل في القارة أيضا.

وحسم لاعب ليفربول، 25 عاما، الجائزة بعد منافسة مع زميله في الفريق ساديو ماني من السنغال، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند.

وقال صلاح عقب إعلان لجائزة، "كان لي شرف المنافسة مع لاعبين عظيمين، وتحق الحلم هذا العام وكان حلما غير مسبوق".

وأضاف :"استمتعت بوقتي مع منتخب مصر وفريقي روما وليفربول، ووصلنا لكأس العالم بعد 28 عاما".

وعن الجائزة تابع صلاح :"بالنسبة لي هذ جائزة كبيرة ولحظة خاصة لي في تاريخي المهني، وأهدي الجائزة لكل أطفال أفريقيا وفي مصر، وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم وعن تصديق حلمكم".

أما أوباميانغ فهنأ صلاح بالجائزة وقال إنه "بالفعل يستحقها، إنه لاعب استثنائي وأدى جيدا مع منتخب مصر ومع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي".

وفاز صلاح في ديسمبر/كانون أول الماضي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي بعد تصويت شارك فيه عدد قياسي من المصوتين.

وتفوق صلاح على كل من اللاعب الغابوني بيير امريك أوباميانغ والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس.

كما فاز مطلع الشهر الجاري بجائزة الأسد الذهبي، لأفضل لاعب في أفريقيا التي تقدمها صحيفة "المنتخب" المغربية.

كوبر أفضل مدرب

وحصل مدرب منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، على لقب أفضل مدرب في قارة أفريقيا 2017، بعدما نجح فى قيادة الفراعنة لنهائى أفريقيا والتأهل لكاس العالم فى روسيا بعد غياب 28 عامًا.

وأعرب هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر عن سعادته البالغة بتتويجه بجائزة أفضل مدرب فى قارة أفريقيا، على حساب كل من الحسين عموتة مدرب الوداد المغربى، وجيورنو روهر مدرب منتخب نيجيريا.

وقال كوبر: "أنا سعيد جداً لحصولى على هذه الجائزة لمصر إنها نتاج لعمل جميع أعضاء الفريق وأنا سعيد لكل اللاعبين وكل مجموعة عملى ولمحمد صلاح بشكل خاص وأشكركم جميعاً".

مصدر الصورة Getty Images Image caption منتخب مصر صعد لكأس العالم بعد غياب 28 عاما

مصر الفريق الوطني للعام

كما فاز منتخب مصر بجائزة أفضل فريق وطني لعام 2017، بعد منافسة مع منتخبات الكاميرون ونيجيريا.

وتسلم الجائزة هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقدم بالشكر للمدير الفني واللاعبين المصريين وللجماهير المصرية.

أفضل فريق في أفريقيا

وحصل الوداد المغربي على لقب أفضل نادي في أفريقيا 2017، بعد أن تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا.

مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption الوداد المغربي أفضل فريق في أفريقيا 2017

ونافس الوداد على اللقب الأهلي المصري، الذي حصد بطولتي الدوري والكأس في مصر ووصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومازيمبي الكونغولى، الفائز بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الوداد قد فاز باللقب بعد أن تغلب على الأهلي المصري في المباراة النهائية وصعد إلى كأس العالم للأندية، وحصل فيها المركز السادس.

أفضل لاعب شاب

وحسم الزامبى باتسون داكا، جائزة أفضل لاعب شاب فى أفريقيا لعام 2017.

أفضل لاعبة كرة قدم في أفريقيا

وفازت النيجيرية أسيسات أوشوالا، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في أفريقيا، وتلعب في الدوري الصيني لكرة القدم.

وقالت باكية عقب التتويج، اعتقد الكثيرون ان مسيرتي انتهت بعد انتقال من أوروبا إلى الصين، لكنني أثبت للجميع أنني مازلت قادرة على العطاء، وحصلت على جائزة الأفضل في أفريقيا.

جائزة غانا وجورج وايا

كما حصل رئيس غانا نانا أدو، على جائزة "بلاتينيوم أوورد"، وهي جائزة شرفية قال رئيس الاتحاد الأفريقي إنها جائزة لشعب غانا، الذي أنجب العديد من النجوم الكبار في كرة القدم الأفريقية، ولشباب غانا أيضا.

كما منح الاتحاد الأفريقي أيضا جائزة بلاتينية "بلاتينيوم أوورد" إلى رئيس ليبيريا ونجم كرة القدم السابق "جورج وايا"، والذي فاز من قبل بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتسلمت الجائزة زوجته، والتي اعتذرت عن عدم وجود زوجها لانشغاله، وأعربت عن سعادتها وسعادة زوجها بهذه الجائزة.