إصابة 40 شخصا إثر انهيار حاجز زجاجي في نهائي "خليجي 23"

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الدولة للشباب الكويتي قال إن جميع المصابين في حالة جيدة الآن

أصيب قرابة 40 شخصا، الجمعة، في انهيار حاجز زجاجي في الملعب الذي استضاف المباراة النهائية لكأس الخليج في الكويت التي انتهت بفوز منتخب سلطنة عمان على منتخب الإمارات.

ونقل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان على صفحته على تويتر، عن وزير الدولة للشباب الكويتي، خالد الروضان، إن حادث انهيار الحاجز في ملعب جابر الأحمد أسفر عن إصابة نحو 40 شخصا.

وأضاف أن جيمع الإصابات كانت "طفيفة"، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي االبداية، قال رئيس اللجنة الإعلامية لكأس الخليج "خليجي 23"، سطام السهلي، لفرانس برس، إن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا فقط.

وأضاف الروضان أن جميع المصابين في حالة جيدة الآن، وأن السلطات الكويتية فتحت تحقيقا في الحادث.

وذكر صحفي لوكالة فرانس برس كان في الملعب أن الحاجز انهار عندما تدافعت الجماهير نحوه للتلويح للاعبين الفائزين.

وفاز المنتخب العماني للمرة الثانية بكأس الخليج بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي.