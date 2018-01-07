برشلونة يضم كوتينيو مقابل 142 مليون جنيه إسترليني

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توصل برشلونة الإسباني لاتفاق مع ليفربول الانجليزي لضم لاعب خط الوسط البرازيلي، فيليب كوتينيو، في صفقة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ويتوقع أن يحصل ليفربول على دفعة أولى 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل توقيع اللاعب الدولي، 25 عاما، بينما يتسلم الباقي على دفعات.

وسيوقع كوتينيو عقدا لمدة خمسة أعوام ونصف العام مع برشلونة، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو (355 مليون جنيه إسترليني).

وانضم كوتينيو إلى ليفربول قادما من إنترميلان مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني في يناير/ كانون ثاني عام 2013.

وتعتبر الصفقة ثالث أكبر صفقة في تاريخ كدة القدم، بعدما دفع نادي باريس سان جيرمان 200 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة لضم البرازيلي نيمار، بينما سيدفع النادي الفرنسي نفسه 165 مليون جنيه إسترليني لضم كيليان مبابي بعد انتهاء إعارته من نادي موناكو.

وتخلف كوتينيو، أثناء مفاوضات انتقاله النهائية، عن فريقه الذي سافر إلى دبي لقضاء عطلة منتصف الموسم.

وقال النادي الإسباني، في بيان: "في الساعات القليلة القادمة سنخبركم بتفاصيل انتقال اللاعب".

وكان ليفربول قد رفض ثلاثة عروض من برشلونة وطلب انتقال من اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول: "ليس سرا أن فيليب أراد هذه الخطوة منذ تموز/ يوليو عندما أبدى برشلونة اهتمامه به لأول مرة".

وأضاف كلوب: "النادي فعل كل شيء لإقناع فيليب أن البقاء في ليفربول أفضل من الانتقال إلى أسبانيا.

ولن يتمكن كوتينيو من المشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأنه لعب بالفعل مع ليفربول.