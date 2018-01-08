لاعب المنتخب الهولندي شنايدر يلتحق بالغرافة القطري
أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم من خلال تغريدة بثها في حسابه في تويتر عن التحاق لاعب المنتخب الهولندي ويسلي شنايدر بصفوف فريقه.
وكان شنايدر قضى فترة وجيزة في صفوف نادي نيس الفرنسي.
وكان نادي غلطاسراي التركي قد تخلى عن لاعب الوسط شنايدر في تموز / يوليو الماضي، انتقل بعدها الى نيس حيث خاض 5 مباريات.
وكان شنايدر لعب لناديي انتر ميلان وريال مدريد.
ووقع شنايدر البالغ من العمر 33 عاما - وهو صاحب الرقم القياسي في تمثيل بلاده، إذ خاض 133 مباراة في صفوف المنتخب الهولندي - عقدا أمده 18 شهرا مع الغرافة.
وكان شنايدر حاز على بطولة دوري أبطال اوروبا مع انتر في عام 2010، وفي نفس العام أسهم في احراز هولندا المركز الثاني في بطولة كأس العالم التي أقيمت آنذاك في جنوب افريقيا.
كما احرز بطولات الدوري في كل من هولندا وايطاليا واسبانيا.