عملية جراحية في فخذ آندي موراي

Image caption يتوقع موراي العودة إلى الملاعب بعد التعافي من الجراحة خلال حوالي ثمانية أسابيع، لكن الأطباء يرون أن التعافي بعد 14 أسبوعا

خضع نجم التنس البريطاني، آندي موراي، لجراحة علاجية في الفخذ في ميلبورن في أستراليا، لكنه أعرب عن أمله في التعافي للمشاركة في مبارايات موسم الصيف.

ولم يخض موراي، المصنف رقم 1 على مستوى العالم سابقا والبالغ من العمر 30 سنة، أية مباراة عقب هزيمته التي أدت إلى خروجه من المنافسة على لقب ويمبلدون في يوليو/ تموز الماضي.

وأجبرت الإصابة البطل الأسكتلندي على الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي من المقرر أن تبدأ في 15 يناير/ كانون الثاني.

وقال موراي: "لم أتوقف عن لعب التنس بعد، وسأنافس على أعلى المستويات مرة ثانية."

كما أعرب عن تفائله حيال مستقبله المهني في اللعبة البيضاء، مؤكدا أن "الجراح سعيد جدا من النتيجة التي حققتها العملية الجراحية."

ورجح موراي، الحائز على لقب غراند سلام ثلاث مرات، أنه حل تمكنه من استعادة 95 في المئة من سابق مستواه، فسوف يستطيع المنافسة على المستويات العليا من البطولات.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن من العودة إلى الملاعب خلال سبعة أو ثمانية أسابيع، لكن الأطباء يرون أن التعافي من هذه الجراحة قد يستغرق 14 أسبوعا.

لكن موراي، الذي هبط إلى التصنيف التاسع عشر على العالم، قال: "لست مهتما بالعودة إلى الملاعب مستهدفا بطولة بعينها."

وأضاف،أثناء اجتماع عبر الهاتف بعدد من الصحفيين البريطانيين من داخل المستشفى: "خطتي هي أن أعود إلى الملعب في موسم الصيف، أو قبل ذلك، لكني لن أتعجل الأمور."