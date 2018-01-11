مصدر الصورة AFP Image caption منتخب إنجلترا سيلاقي هولندا وإيطاليا قبل نيجيريا وكوستاريكا

يخوض منتخب إنجلترا لكرة القدم مباراتين وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا، استعدادا لمنافسات كأس العالم في روسيا، الصيف المقبل.

وسيصل المنتخب النيجيري للقاء المنتخب الإنجليزي في 2 يونيو/ حزيران المقبل،وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، بينما سيصل منتخب كوستاريكا في 7 يونيو/ حزيران، وستكون المباراة على إيلاند رود في يوركشاير.

وقبل المباريات الودية ضد نيجيريا وكوستاريكا، ستلعب إنجلترا مع هولندا وإيطاليا في مارس/ آذار.

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غاريث ساوثغيت: على منتخب انجلترا الخروج من دائرة العزلة

وبحسب قرعة كأس العالم فسوف تخوض إنجلترا أولى مبارياتها في كأس العام ضد تونس، في 18 يونيو/ حزيران، لذلك كان اختيار نيجيريا من أفريقيا.

وأراد مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، ملاقاة منتخب كوستاريكا استعدادا للقاء جارتها بنما في روسيا، في مجموعة تضم بلجيكا أيضا.

مصدر الصورة AFP Image caption المدرب غاريث ساوثغيت يريد الاستعداد للقاء منتخبي تونس وبنما في كأس العالم بروسيا

وقال المدرب الإنجليزي: "نحن في طريقنا الى كأس العالم حيث سنلعب مع منافسين من أفريقيا وأمريكا الوسطى، لذلك نخوض مباريات ضد نيجيريا وكوستاريكا، ليس فقط من أجل مبارياتنا في المجموعة ولكن بعد الصعود إلى الأدوار الأخرى كما نأمل".

وأضاف :""نريد أن يواجه الفريق أنماط مختلفة من اللعب وخبرات مختلفة".

لعبت إنجلترا مباريات ودية على ملاعب في مانشستر وسندرلاند إبان الاستعداد لأمم أوروبا الماضية (يورو 2016)، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي تلعب فيها في يوركشاير منذ عام 2002، وهزيمتها 2-1 أمام إيطاليا.

وأضاف ساوثغيت :"كانت ردود فعل الفريق إيجابية تجاه مباريات ما قبل يورو 2016، واستمتع بها اللاعبون حقا، ومن المؤكد أنها تلقى قبولا جيدا لدى الجمهور".