كابيلو: مورينيو وكونتي "فقدا عقليهما تماما"

مصدر الصورة Reuters Image caption انتونيو كونتي (الى اليمين) وجوزيه مورينيو

قال مدير المنتخب الانجليزي السابق، الايطالي فابيو كابيلو، إن المديرين الفنيين لناديي تشيلسي ومانشستر يونايتيد، انتونيو كونتي وجوزيه مورينيو، قد فقدا عقليهما تماما لسماحهما للخصومة بينهما أن تخرج عن نطاق السيطرة.

يذكر ان كونتي ومورينيو يخوضان حربا كلامية قبيل لقاء فريقيهما في نطاق الدوري الانجليزي الممتاز في الشهر المقبل على ملعب اولد ترافورد في مانشستر.

ولكن كابيلو يرى أن الرجلين قد فقدا السيطر على اعصابهما، وأن كونتي قد أساء تقدير حنكة مورينيو في التعامل مع الصحافة.

وقال كابيلو لشبكة سكاي سبورت ايطاليا، "أعتقد أن كونتي لم يدرك شخصية خصمه."

ومضى للقول "إن ارتداء فانلة تشيلسي تجعل المديرين يشعرون بالتوتر. هل تتذكرون كيف كان مورينيو يتصرف عندما كان مديرا لتشيلسي؟ كونتي إنما يفعل ما كان يفعله مورينيو."

وقال، "كلنا نتذكر كيف برك مورينيو في وسط الملعب، وكيف كان يركض الى اليمين واليسار عندما كان يفوز فريقه."

يذكر أن كونتي ومورينيو يخوضان حربا كلامية في الاعلام منذ وصف الأخير كونتي بأنه "مهرج" لتصرفاته في الملعب اثناء مباريات تشيلسي.

ورد كونتي على ذلك بالقول إن مورينيو "خرف" وانه "رجل صغير" وذلك ردا على اشارة مدرب مانشستر يونايتيد الى الحظر الذي فرض على كونتي في ايطاليا بتهمة ترتيب نتائج المباريات وهي التهمة التي برء منها في عام 2016.

وقال كابيلو، الذي ادار فريق ريال مدريد ويدير الآن فريق جيانغسو سونينغ الصيني "أعتقد ان الرجلين قد فقدا عقليهما تماما."