مورينيو يشعر بـ "الإهانة" بسبب خلافه مع كونتي

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قال المدير الفني لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إنه يشعر بـ "الإهانة" بسبب الخلاف بينه وبين المدير الفني لتشيلسي، أنطونيو كونتي، وتبادل التصريحات المهينة.

وقال كونتي، الثلاثاء، إنه "لن ينسى" العداء مع مورينيو.

لكن المدرب البرتغالي قال، الجمعة: "أعتقد بأنه عندما يهين شخص شخصا آخر، فيمكنك أن تتوقع رد فعل، أو يمكنك أن تتوقع إهانة مقابل ذلك".

وأضاف: "في المرة الأولى التي أهانني فيها، كان لي رد فعل أعلم أنه بلغ الحد الذي شعر فيه حقا بالإهانة".

ومضى قائلا: "ثم أهانني للمرة الثانية، لكني الآن تغيرت. فبالنسبة لي الإهانة تعني نهاية القصة".

ويحاول مورينيو وضع حد للحرب الكلامية مع خصمه الإيطالي التي اندلعت مرة أخرى، الأسبوع الماضي.

ففي الرابع من يناير/ كانون ثاني الجاري، قال مورينيو إنه لا يشعر بالحاجة إلى "التصرف كالبهلوان" خلال المباريات.

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وفي الخامس من الشهر ذاته، رد كونتي بأن مورينيو يجب عليه أن يتذكر كيف كان يتصرف في السابق.

وفي نفس اليوم، قال مورينيو إنه "لم يتعرض للإيقاف على الإطلاق بسبب التلاعب في نتائج المباريات، دون الإشارة صراحة إلى كونتي، الذي أوقف أربعة أشهر عندما كان مديرا فنيا ليوفنتوس الإيطالي في موسم 2012-2013، لكن محكمة برأت ساحته من ارتكاب أي مخالفات عام 2016.

وفي السادس مع نفس الشهر، ردّ كونتي قائلا إن مورينيو "رجل تافه".

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