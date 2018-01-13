مصدر الصورة Spartak Moscow Image caption تغريدة سبارتاك تقول: انظروا كيف تذوب الشوكولاتة في الشمس

قال بيارا بوار، رئيس هيئة مكافحة التمييز(FARE)، في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إن رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرها النادي الروسي سبارتاك موسكو، تحتوي على "إشارات عنصرية"، الأمر الذي "يدل على مستو صادم من الجهل لدى الفريق".

وكان فريق سبارتاك قد نشر عبر موقع تويتر مقطعا مصورا لبعض اللاعبين السود أثناء التدريب في جو مشمس، مع تغريدة تقول: "انظروا كيف تذوب الشوكولاتة في الشمس".

وقال بوار: "العنصرية هي واحدة من أكبر القضايا التي تواجهها روسيا هذا العام الذي تستضيف فيه كأس العالم، وتُظهر مثل هذه الإشارات النظرة لدى البعض في البلاد تجاه بعض الأقليات".

وأضاف "أنه من الخطأ أن يتسامح أكبر النوادي في روسيا مع مثل هذا النوع من الإشارات التي تنطوي على العنصرية. لقد فرضت عليهم عقوبات مؤخرا بسبب هتافات تصب في خانة الإسلاموفوبيا، ولكن من الواضح أن الرسالة لم تصل إلى اللاعبين أو إدارة النادي".

وقد طلب القسم الرياضي في بي بي سي ردا من سبارتاك موسكو.

وقالت جمعية (Kick It Out) الخيرية المستقلة لمكافحة التمييز: "إن هذا المنشور في الحساب الرسمي لسبارتاك موسكو عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على التحيز ضد السود في روسيا".

وأضافت الجمعية: "أشهر قليلة تفصلنا عن حلول موعد بطولة كأس العالم، لذا فما حدث بمثابة تذكير بأنه أمام روسيا - كما هو الحال مع كرة القدم بمجملها- الكثير لتنجزه في سبيل القضاء على كافة أشكال العنصرية في هذه اللعبة".

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وقد تعرض، بوبي أديكاني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي وهو نيجيري المولد، إلى هتافات وإيماءات عنصرية من أنصار سبارتاك في موسكو خلال مباراة ضمن بطولة أوروبا للشباب.

وقد وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حينها تهما بالعنصرية لفريق سبارتاك، ما اضطره إلى اغلاق ملعبه الأكاديمي بشكل جزئي. كما اتُهم مدافع سبارتاك، ليونيد ميرونوف، باضطهاد مهاجم ليفربول ريان بروستر وبالإساءة له.

وقد قع الحادث المزعوم خلال مباراة بطولة أوروبا للشباب التي جمعت الفريقين، وفاز فيها فريق ليفربول بهدفين نظيفين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن القضية ستحال إلى هيئة الرقابة والهيئة التأديبية، وسوف يحدد موعد لجلسة الاستماع لاحقا.