ليفربول يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

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ألحق ليفربول أول هزيمة بمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك على ملعب إنفيلد ضمن مباريات الجولة 23.

سجل أليكس تشامبرلين الهدف الأول لليفربول من تسديدة سكنت يمين الحارس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة ورغم التحكم الكبير لأصحاب الأرض في المباراة ومنتصف الملعب لم يتمكنوا من تعزيز الهدف بل عادل مانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة من ساني.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفربول ليسجل 3 أهداف متتالية عن طريق فيرمينو في الدقيقة 59 وساديو ماني في الدقيقة 62 قبل أن يختم محمد صلاح اهداف فريقه في الدقيقة 68.

ونجح الضيوف لاحقا في تسجيل هدفين بواسطة برناردو سيلفا وغوندوغان لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 47 نقطة بالتساوي مع مانشستر يونايتيد وتشيلسي خلف المتصدر مانشستر سيتي باثنتين وستين نقطة.

وعلى صعيد آخر، قلص اللاعب المصري محمد صلاح الفراق بينه وبين هاري كين لاعب توتنهام يونايتيد على صدارة هدافي البطولة إلى هدفين فقط حيث يقبع كين في الصدارة برصيد 20 هدفا يليه صلاح برصيد 18 هدفا.

ويرى خبراء أن سيتي سيفوز بالبطولة هذا الموسم مبكرا حيث أن الفريق يقدم أداء رائعا مع مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا ويحقق نتائج مبهرة.