الدوري الانجليزي الممتاز: يونايتيد يعزز وصافته لجدول الترتيب بفوز سهل على ستوك

مصدر الصورة Reuters

عزز مانشستر يونايتيد موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح على ضيفه ستوك سيتي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

وتقدم لأصحاب الأرض اللاعب الإكوادوري أنطونيو فالنسيا في الدقيقة التاسعة قبل أن يعزز الفرنسي انطونيو مارسيال رصيد فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 38 ثم سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 72.

واستبعد مورينيو مدرب يونايتد لاعبه هنريخ مخيتاريان من التشكيلة بعد تقارير صحفية أشارت إلى أن أرسنال مهتم بالتعاقد معه كجزء من صفقة انضمام المهاجم التشيلي سانشيز إلى مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة رفع يونايتيد رصيده من النقاط إلى 50 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي بينما يلاحقه الثنائي ليفربول وتشيلسي بفارق 3 نقاط فقط حيث يملك الفريقان 47 نقطة وإن كان ليفربول يقبع في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي.

وكان ليفربول ألحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم وبنتيجة 4-3 الأحد.

ويعد الموسم الحالي من المواسم القليلة التي يصبح الفارق فيها بين صاحب الصدارة وأقرب ملاحقيه 12 نقطة ما يعني أن البطولة في الغالب ستحسم مبكرا لكن تبقى الإثارة في الصراع بين الفرق الخمس التالية على المراكز الثلاثة المؤهلة لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.