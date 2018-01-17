النجم البرازيلي رونالدينيو يقرر الاعتزال رسميا

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالدينيو فاز بكأس العالم 2006 ولقب أفضل لاعب في العالم 2005

قرر نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو اعتزال كرة القدم رسميا، خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة منذ 2015.

وحقق رونالدينيو، 37 عاما، إنجازات وبطولات كبيرة خلال مشواره، منها الفوز بكأس العالم 2002 مع البرازيل،ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة الأسباني في 2006، كما فاز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في أوروبا عام 2005، ولقب أفضل لاعب في العالم.

وأكد شقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس، أنباء اعتزاله رسميا، يوم الثلاثاء، وأعلن عن مجموعة من الفاعليات الاحتفالية لتكريم نجم البرازيل الكبير.

وقال أسيس :"لقد توقف (رونالدينيو)، انتهى الأمر."

مصدر الصورة Abdel Monem Halawa

وأضاف :"سننظم العديد من الفاعليات في البرازيل وأوروبا وأسيا، وبالطبع نرتب لشيء ما مع منتخب البرازيل أيضا".

وبدأ رونالدينيو مسيرته الكروية مع فريق جريميو البرازيلي ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2001.

وحفلت مسيرته بإنجازات كبيرة خلال خمس سنوات مع برشلونة من 2003 حتى 2008، منها الفوز بالدوري الأسباني مرتين 2005 و2006، ودوري أبطال أوروبا، ثم انتقل إلى ميلان الإيطالي، في 2008 وحقق معه بطولة الدوري 2011.

وانتقل نجم البرازيل في نفس العام إلى نادي فلامينغو البرازيلي، ولعب أيضا لأندية أتليتكو مينيرو في 2014، ثم كويريتارو في المكسيك 2015، ومن ثم إلى فلومنينسي البرازيلي.